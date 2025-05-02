王大陸犯《個資法》還可送公文　議員轟社會局放任

▲藝人王大陸報到入伍服替代役。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

一度企圖逃兵的知名藝人王大陸，服役過程風波不斷，目前已到北市社會局社工科服替代役，但後續仍要面對官司開庭，預料會頻繁請假。台北市議員林珍羽今（2日）質疑，王大陸因違反個資法遭起訴，工作業務、極度隱私的公文內容，會不會遭受到影響？對此，社會局表示，機密公文皆以彌封處理，遞送過程並無密件公文洩漏疑慮；王大陸在社工科協助處理公文遞送、庶務工作，一切按照中央規定。

林珍羽今在民政部門質詢時，問及知名藝人、現於社會局服替代役的王大陸，指王因違反個資法遭起訴，這位替代役目前負責的業務範圍？社會局長姚淑文說，在科內協助庶務性協助。但林追問，少了一個吧？公文往返有沒有？姚點頭說「有」。

接著林珍羽問到，社工科的業務有哪些？兒虐事件、街友、脆弱家庭、婦幼與未成年子女關懷、兒少社福、社宅政策、家庭支持，還有滯陸國人返台、港人專案等等，全部都是屬於社工科相關範圍及公務往返可能會送的案件。

對此，姚淑文說，不太一樣，這些所謂機密文件，都會由科務的業務承辦人員直接送。林珍羽質疑，所以會確保王大陸完全不會收到這些所有相關的文件？姚說，會再來做相關努力。

林珍羽表示，王大陸違反個資法被起訴，接下來是不是會有長時間開庭？這些工作業務、極度隱私的公文內容，會不會遭受到影響？姚淑文說，會再跟科長討論，起訴非判刑定讞，原則上還是會繼續執勤。

但林珍羽質疑，社工科的業務會不會因為王大陸開庭而有所延遲？姚淑文說，「不會，他完全不會碰觸相關業務，替代役能做的事情非常有限，社會局的工作不會有正式業務讓他承擔，比較是總務性質的庶務工作」。

林珍羽表示，所有台北市政府裡面的公文往返都是重要的業務，王大陸已經因為違反個資法起訴，社會局完全沒有因應作為，所有公文怎麼辦？開庭延遲怎麼做？對此，姚淑文允諾一個禮拜改善。

社會局會後補充，機密公文皆以彌封處理，遞送過程並無密件公文洩漏疑慮，而公文登記皆由各科室書記處理。替代役男王大陸在社工科協助處理公文遞送、庶務工作，一切按照中央規定，並與其他替代役男共同處理以上服務內容。