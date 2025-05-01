北市貴族私校畢典驚傳校園暴力　小一女童慘遭2學長壓牆又揍臉

▲北市某私立小學傳出低年級女童遭高年級學長毆打。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市某知名私立小學驚傳學童衝突事件，一名一年級女童參加校內畢業典禮時，與同學遊戲互動期間突遭高年級男學童出手打臉，當場感到劇痛、返家後更出現哭鬧情緒。女童家長不滿學校處理不當，憤而提告求償10萬元精神慰撫金。士林簡易庭審理後認定男童行為已構成侵權，判賠1萬元並應負擔部分訴訟費用。

據悉，該校以「陽光、健康、知性」為教育願景，強調在教學中融入「信、望、愛」的核心價值，透過「品格與樂群」、「生命與環保」、「知識與活力」六大學習平台，致力培養學生具備行為自律、生活自理與學習自立的能力。

2024年6月14日上午，校方舉辦畢業典禮期間，女童與同班同學玩推手遊戲時，突遭L姓學童朝臉部揮拳並將其壓制於牆邊。此時，六年級的H姓男童（本案被告）也無預警出手，打了女童臉部一拳。

女童事發後一週由家長陪同至醫院驗傷，雖經檢查外觀未見明顯傷勢，但當下即表達臉部疼痛，事後也出現易哭鬧、不安等情緒反應。女童家長認為，張童無故出手，嚴重侵犯孩子身體自主與人格尊嚴，提起民事訴訟請求賠償。

H姓男童辯稱「只是用手碰觸」女童臉部，非出於惡意。然而法院調查校方「偶發事件處理報告」及在場學童證詞後，認定張童確實以手打人，其事後否認為卸責之詞，並不採信。

法官審酌，H男童為高年級學長，身形明顯優勢，卻於非善意情境中對低年級學妹出手，雖未致明顯外傷，但行為已造成驚嚇與痛苦，構成人格權侵害。考量雙方身分、經濟能力與整體情節，認為原告主張的10萬元過高，酌判精神慰撫金1萬元。