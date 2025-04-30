被當砲房「女友啪完爽睡」　砲友嚇掏錢！他怒：房東司機ATM三合一

▲原PO抓到女友帶砲友回家。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我是房東、司機、ATM三合一？」一名老實男痛訴，女友趁他回老家時，竟偷帶砲友回家啪啪，殊不知原PO提早回家，嚇得砲友解釋是受害者，反指女生說房子是她租的、車子她買的，接著掏錢賠床的一半錢。後來鬧到女友爸媽也知情，希望以10萬元當封口費，要求醜聞不要傳到女兒的公司裡。

一名男網友在Dcard表示，10年來省吃儉用，靠著加班、吃泡麵果腹，且無長輩金援的情況下，終於在台北買下一間小套房、一個車位。

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而女友是台北人，偶爾會到原PO過夜，因此有鑰匙可以自由進出。沒想到某次原PO回基隆老家，女友算準他晚上才回來，竟偷帶著砲友在套房激戰。

但人算不如天算，原PO那天提早回家，面對突如其來的抓姦現場，砲友躺在他的睡午覺，接著跳起來解釋「不知道她有男友」，更拿出聊天訊息證明，原來女友謊稱這房子是她租的、車子她買的、車位是跟爸爸借的。一番話令原PO在內心臭罵「WTF? 我是房東、司機、ATM三合一？」

當下，砲友也強調是自己受害者，願意賠償床的一半錢，掏完錢就閃人。轉過身，頭頂炸滿綠光原PO要求女友還鑰匙，以及賠錢，對方卻冷回「交往時你給我的，又不是偷的。」

事後，鬧到女友爸媽也知情，表示願意賠償10萬，希望原PO能息事寧人，不要把醜是傳到女兒公司裡。原PO答應了，但他內心仍難以原諒，並大吐苦水「房子我買的、車是我貸款的、信用是我給的，結果她在我床上跟別人做愛，是不是老實人就是活該？」

最後，原PO也提問3點想求大家看法，「如果你是我，會告她嗎？」「把這件事講出來是小題大作還是自保？」「 認真交往是不是反而更容易受傷？」

底下網友紛紛直言，「拿到錢就算了吧，告不成啦冷靜點好不好，你們又沒有婚約」、「第一時間換鎖吧」、「不用告，也告不了，斷乾淨趕快新生活就好了」、「該慶幸婚前發現，不用娶她了」、「告什麼？只能在她的朋友圈公開，讓她名聲臭掉而已吧」、「你先去性病比較重要」、「砲友、父母都願意掏錢和解了，磁扣也是你自願給的，根本告不了，上一課社會學別太相信人類」。