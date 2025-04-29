傅崐萁被控敲詐挖礦業者！　花縣府恐嚇音檔：大人們在台北講好了

▲傅崐萁遭檢舉涉藉礦稅敲詐業者，檢調已將他列為被告調查。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

尤其祕書長張逸華在會議一開始就提到：「上面大人，昨晚他們二個在台北有見面嘛，大人要做什麼決策是大人的事情。」「他們談完之後，有跟我通電話，我大概也知道未來的可能方向…。」其中，檢調懷疑，張口中的「大人」正是傅崐萁與幸福水泥前董事長陳兩傳，而「他們談完之後，有跟我通電話…」。

是否在向福安礦業暗示他們背後有傅崐萁在下指導棋，才會讓花蓮縣政府一群高官在協調會上有恃無恐，不但公然恫嚇業者，輪流逼迫他們低頭，就連下令停工的招數都使出，恐有藉勢藉端恐嚇之嫌，檢調已暗中傳喚多人鞏固案情。

面對縣府公然恐嚇，福安代表在會議上委婉地說：「因是小公司無法與台泥或亞泥並論，1公噸石灰石才賣100多元，但稅款卻從10元大幅跳到70元，對公司經營產生極大負擔，導致連年虧損。」張逸華聞言，要求地方稅務局長呂玉枝說明，呂提到礦稅調整後，福安礦業開採數量並未減少，如果有虧損，業者可以減少開採量。

▲北檢搜索傅崐萁員工宿舍，傅的國會辦公室態度強硬，批評北檢沒有管轄權。

此時，福安經理趕緊解釋表明：「沒有賺錢的生意是不會做，但又不得不做，因為已經投資很龐大的金額在裡面，有固定成本必須攤銷，不繼續做就無法照顧員工，當然可以整個Close起來，問題是這些員工要何去何從？這是企業社會責任的問題…」但話沒說完，就被縣府官員打斷。

張逸華直言：「福安、幸福還有你們的貨運公司等等，你們是同一個投資公司，底下6、7家公司，你們要安排員工去做，不是難事啊！什麼社會責任！一家公司虧了就收起來，那把員工移到做其他部分啊！花蓮縣政府沒有虧待幸福集團，不要看某個個案的營收利益，不要看小不看大，一旦花蓮縣政府把法理情拿出來去做整體性評估的時候，不要因小失大，你們要去衡量。」

▲花蓮縣政府副縣長顏新章曾是傅崐萁愛將，他曾捲入理想大地案，退休後又被徐榛蔚延攬回任副縣長。

這起案件，要追溯到傅崐萁2016年擔任花蓮縣長時，提案廢止開採礦石每公噸收稅10元的舊法，改送新法《礦石開採特別稅自治條例》，礦稅經縣議會審議以70元通過，漲幅高達7倍，不但比宜蘭縣的30元高出2倍多，更超出稅法30％的漲幅限制，福安礦業為此向法院提起行政訴訟，與花蓮縣政府交手8件官司都勝訴，花蓮縣政府不但須退還福安礦業2.5億元超徵稅款，連400多萬元的律師費也由公帑支出。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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