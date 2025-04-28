綠：告發、認定死亡連署責任在地方　該問蔣侯是否針對黨內同志？

▲民進黨團幹事長吳思瑤與立委陳培瑜針對時事議題做回應 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨426上凱道「戰獨裁」活動落幕後，今天（28）一早，檢調再次針對罷免綠委幽靈連署案，搜索國民黨新北市黨部，帶走黨部書記長與市黨部同仁。對此，民進黨立委陳培瑜表示，相關告發責任、正確與否責任（連署）在地方選委會，如果真的是政治報復，死亡連署在雙北，那應該要問蔣萬安跟侯友宜，是不是在針對黨內同志。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，違法就是違法，426大遊行的主題錯亂，對象錯置、價值謬誤，兩大在野黨合流是「挺作弊、挺違法、挺造假」，竟然是反法治、反民主、反進步。

吳思瑤說，司法歸司法，政治歸政治，只有藍白一再拿政治手段在鬥臭司法。她說，尊重上午檢調的作為，任何搜索進度跟採取相關作為，必然會有證據作為重要依據，尊重檢調，希望在野黨回到事實本質，只要不違法、不犯罪，就不怕司法來查。

陳培瑜補充說，如果還記得北一女國文老師區桂芝，曾經到處疾呼，希望台灣的課本裡面要有「廉恥」的文章，但是大家都會疑惑，難道讀了廉恥就知道廉恥？

陳培瑜表示，事實證明這個年紀的人，大概都讀過這篇文章，但依然舔不知恥。她強調，相關告發責任，正確與否的責任在地方選委會，死亡連署相關資料會告發送到地方檢調單位，查核資料跟相關偵調都在地方政府。

因此，陳培瑜認為，如果真的覺得是政治報復，死亡連署在新北市、台北市，那應該要問侯友宜、蔣萬安，是不是在針對黨內同志做政治報復？