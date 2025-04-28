「衛武營小時光」鐵鳥票開搶！集結慢才、音樂　6檔1小時紓壓作

▲「衛武營小時光」下半年推出6檔做品，鐵鳥票啟售。（圖／Andrés Gallardo Albajar攝）

記者林育綾／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心招牌系列「衛武營小時光」，在每周三晚間帶來1小時節目，今年下半年規劃6檔紓壓小品，集結音樂、漫才、戲曲，鐵鳥票將於5月7日中午12點啟售，5月8日起會員優先購票，5月15日全面開放。

衛武營「小時光」系列自推出以來，在周三晚間8點舉行，讓更多勞累、燒腦的上班族能在平日的「小周末」，用1小時的時間放鬆身心、充電，親近表演藝術，同時也降低觀演門檻，讓不同族群在短時間內接觸到多樣化演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲首檔7月23日由柯智棠《My Little Nova》帶來專輯特別場。（圖／衛武營提供，下同）



首檔7月23日由柯智棠《My Little Nova》帶來專輯特別場，當年以廣告歌曲〈It was May〉感動百萬網友，專輯場重回軌道前必經蟄伏期的再發新星，以創作和獨一無二的嗓音帶來演出。

8月20日《烏貓行進曲－摩登歌仔彈唱之夜》，由小咪、王金櫻兩位「人間國寶」分別擔任導演與唱腔指導，培訓新一代優秀的歌仔戲演員，以1926年發表的流行歌〈烏貓行進曲〉為創作靈感，帶來一系列的復古摩登歌舞、愛情短劇，並且揉合改編多首傳統歌仔音樂和流行歌曲，顛覆傳統歌仔音樂的認知。

▲農村武裝青年《予你的歌Hōo Lí ê Kua》。

9月24日農村武裝青年《予你的歌Hōo Lí ê Kua》，2006年成軍的樂團農村武裝青年，以台語民謠、搖滾精神為創作基底，透過音樂書寫表達對台灣農村、底層社會、永續土地的關懷。《予你的歌Hōo Lí ê Kua》起源於一首寫給孩子的歌，同時也是對於人權、國家主權、在地文化的呼喊。

▲「達康.come」由阿達、康康組成。

10月15日由達康.come帶來《達康.come笑現場》，「漫才」源自日本的一種站台喜劇型式，類似傳統的對口相聲，大多由兩人組合演出。「達康.come」由阿達、康康組成，有著相差30公分最萌身高差的兩人，將以精選舊段和現場互動與即興彈唱，呈現看過就會上癮的紓壓體驗。

▲詠隆將和另外4位傑出音樂家帶來《重返布宜諾斯艾利斯的探戈旋律》。

11月12日吳詠隆《重返布宜諾斯艾利斯的探戈旋律》，因其鮮明節奏和飽滿感情，展現出的獨特韻味而風靡世界，吳詠隆將和另外4位傑出音樂家，精選探戈傳奇卡洛斯・葛戴爾，與新探戈音樂之父皮亞佐拉的代表作，在風箱與音符交錯的瞬間，感受探戈獨有的美麗與哀愁。

▲黃裕翔《歡迎光臨笨蛋酒吧》音樂會。



12月17日黃裕翔《歡迎光臨笨蛋酒吧》音樂會，以原創鋼琴曲結合敘事，黃裕翔演奏風格以情感豐富、音色細膩著稱，曾以自身故事改編的電影《逆光飛翔》，榮獲金馬獎年度臺灣傑出電影工作者，也曾獲得金曲獎演奏類最佳作曲人。他主理的鋼琴酒吧，迎來兩位各有心事的酒客，隨著音樂濃度的變化，和全場聽眾一起獲得開心與解放。