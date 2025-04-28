賴清德母校爆「免洗黑官」　代理教師被拗淪打工仔

▲慕名「總統母校」而來新北市立萬里國中當代理教師的陳美妗，談到服務時海量業務壓力和同事的冷眼相對，數度哽咽悲鳴。（圖／CTWANT提供，下同）

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新北市萬里國中是總統賴清德的母校，今年2月驚爆一名男子因為參與代理教師甄選未果，揚言在校門放「炸彈」震撼小鎮。當時獲選為代理教師的「幸運兒」如今卻直言，其實錄取才是「地獄的起端」，她每週除了上課12堂外，還有海量的業務，當初校方要求「兼任組長」職務，然而攤開薪資單卻硬是少了新台幣5千元的「主管加給」，自己不僅被壓榨血汗，還是一名不折不扣的黑官。

今年2月，李姓男子參加萬里國中代理教師甄試，由於落選後忿忿不平，竟然去電痛罵「什麼爛學校」，還揚言要在校門口放炸彈，警方隨後找到李男依恐嚇罪移送地檢署偵辦，此事沸沸揚揚驚撼整個萬里小鎮，沒想到此事只是序曲，後頭才是萬里國中不斷找代理教師的原因。

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22日東北角陽光炙熱，萬里海風中卻帶著黏稠不安，才剛倉皇「逃離」萬里國中的代理教師陳美妗告訴本刊記者，坦言過去近2個月的在校壓力，痛苦不堪。她回顧當初在臉書代理代課訊息平台看到萬里國中的招才啟事，心想能培育出一位總統的地方，找個代理老師卻一波三折，突然「聖母心」爆發，毅然決然參與甄選，不過當時已經開學，學校「撿到籃裡都是菜」的心態，她參加第二階甄選隔天便立刻報到，沒想到卻掉進痛苦深淵。

陳美妗指出，從報到以來，除了扛起全校每週8堂「公民」課，另接了4天第八節學藝活動，還接了全新北市「海事職業試探」業務，負責管理一間兩層樓的海事探索中心整理工作，只要有國小生來校參訪、國中畢業生有意報考海事類科，全由她一包辦。儘管輔導室高達7名同仁，卻有不少「資深」教師不甩主任交辦，缺乏領導力的長官也只能雙手一攤，結果就是一句老話「能者多勞」，她每天上班到晚上6點是常態，也毫無加班可報，往往是最後一個離開輔導室，「每晚關熄的不只是燈，還有自己燃燒殆盡的熱情」，直到4月中身心俱疲黯然丟辭呈前都還在彙整參訪名單。

▲萬里國中海事職業探索中心辦理多項新北市海洋教育活動，曾負責業務的代理教師陳美妗卻屢因辦活動與授課時間「撞期」，分身乏術只好黯然辭職。

陳美妗表示，以前學生技藝競賽都是由正規教師負責帶領，現在這項任務由代理、代課教師來扛竟成常態，她多次得從東北角帶學生到中永和參加技藝競賽，自己打理油資不說，重點是負責學生的安危壓力不輕，幾次在台2線濱海公路上「度估」差點衝入海中，車上的學生都沒有保險，她向長官反應，只得到冷冷一句「校內會開車的人不多」，自己只好忍氣擔待。

更弔詭的是，兼任海量行政業務，然而開最實際的薪資單，「咦？說好的『行政加給』呢？」她說，當初甄選時不斷被問能否兼任行政業務，報到時接到的職章卻只有「專任教師」頭銜，不過翻找前一位倉促「逃走」的代理老師職章，上面竟刻印「海事類體驗教育中心組長」，組長級每月都有約5千元加給，還可依照年資享有國民旅遊卡、休假等福利，但自己實際兼任這些「組長職務」，所有的加給與福利全都沒收了，「擺明欺負人！」陳美妗氣憤地質疑其中恐涉凟職，賴清德的母校大搞這種「黑官」文化，希望教育行政單位必須澈查。

▲為了辦離職手續，陳美妗重回萬里國中，也在校門口與學生不期而遇，大家紛紛招手向她道別，期待有緣再會。

據了解，創校57年的萬里國中現有6個班，七、八、九年級各2班，其中學生人數共約80人左右，另校長、教員、職員在內約20人，是教育部認列的偏遠地區學校，重量級校友賴清德也不時召集學生發獎學金，讓這所漁村小校廣為人知。

新北市政府教育局則對此回應，萬里國中「海事類體驗教育中心」工作教師並不是一般行政職，也不會有行政加給，學校以「組長」為名造成誤解，教育局已去函糾正，並持續督導學校合理分配工作問題。

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