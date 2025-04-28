中壢體育園區埤塘遭非法棄土　桃市府累計罰90萬+查扣機具

▲市府聯合稽查，現場負責人由派出所帶回。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府都發局27日表示，市府跨局處於本月22日，針對中壢體育園區附近一處遭非法棄土的埤塘採取聯合稽查，當場查扣1台正在作業的挖土機，現場負責人已由龍興派出所帶回深入調查，市府表示將徹查全案，揪出幕後不法網絡。

都發局表示，遭傾倒廢土的埤塘位於中壢體育園區附近，為私人產權，屬都市計畫農業區。今年3月工務局例行性巡查時，發現體育園區新完工的人行道遭破壞、交通號誌被撞壞，循線發現有砂石車、挖土機進出傾倒土方情形，隨即展開調查。

▲當場查扣挖土機。（圖／都發局提供）

經過數日調查監控，發現該地大量砂石車進出，市府立即整合都發局、環保局、警察局及建管處資源展開聯合查緝。面對惡意業者持續違法，市府除依「都市計畫法」開出累計60萬元的高額罰單外，本周更升級執法強度，直接依廢清法扣留現場作業機具，癱瘓不法業者賺黑心錢的行為，同時發現傾倒範圍已擴大至對側另一口埤塘，市府再祭出最高限額30萬元罰單。

而市府目前已有掌握複雜的土方網絡，來源包括境內建築工地及外縣市業者，建管處已對確認涉案的工地勒令停工，並將命令全數違法棄置土方載回原處，初步勘查，非法傾倒區域面積高達二千多坪，預估廢土量超過一萬立方公尺，市府將依法要求地主及行為人改善。

市府強調，對於亂倒土石方問題採取零容忍態度，各局處已建立協作機制，結合智慧科技應用持續提升查緝成效。針對惡意重複違法業者，市府共識是採取扣車等斷絕營運的強硬手段，遏止不法牟利，同時呼籲民眾發現可疑棄土行為，可隨時向市府通報，共同守護城市環境。