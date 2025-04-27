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陸「最美通緝犯」出獄開直播！主打「改邪歸正」卻遭封號

記者蔡紹堅／綜合報導

四川女子卿晨璟靚2018年時因參與「酒托」詐騙被通緝，但卻因通緝令上的照片太美，令她爆紅，還被稱為「最美通緝犯」。卿晨璟靚出獄之後當起了網路主播，充分利用當年「最美通緝犯」的名氣，連頭像用的都是通緝令上的那張爆紅美照。

▼陸「最美通緝犯」卿晨璟靚。（圖／翻攝微博）

▲▼陸「最美通緝犯」,卿晨璟靚出獄開直播！主打「改邪歸正」卻遭封號。（圖／翻攝微博）

根據《極目新聞》報導，卿晨璟靚當年因「酒托」詐騙被通緝，後來被判有期徒刑一年兩個月。出獄之後，她當起網路主播，個人簡介是「2018年頭條人物，現已改邪歸正」。

卿晨璟靚目前在網路上有8000多名粉絲，她在影片中大方表示，「我就是2018年被通緝上熱搜的那個最美通緝犯，如果你們想聽我在裡面（監獄）的故事，以及我做托以前那些事，就給我卡個燈牌，進我粉絲群。」

▼卿晨璟靚的直播受到不少關注，但目前已被封號。（圖／翻攝微博）

▲▼陸「最美通緝犯」,卿晨璟靚出獄開直播！主打「改邪歸正」卻遭封號。（圖／翻攝微博）

卿晨璟靚最近一個月開了多場直播，主題是「大牢出來的女人」及「最美酒托」等，大部分網友都認為卿晨璟靚已經刑滿出獄，從事主播是正常權利；但也有不少網友不能接受，要求平台封殺她。

似乎是平台已經注意到網友的不滿，卿晨璟靚的抖音帳號27日下午已因違反「自律公約」被封禁。

▼卿晨璟靚入獄前的生活照。（圖／翻攝微博）

▲▼陸「最美通緝犯」,卿晨璟靚出獄開直播！主打「改邪歸正」卻遭封號。（圖／翻攝微博）

▲▼陸「最美通緝犯」,卿晨璟靚出獄開直播！主打「改邪歸正」卻遭封號。（圖／翻攝微博）

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