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3月份手機銷量冠軍出爐！蘋果「金三角」穩佔龍頭、vivo逆勢成長

記者蘇晟彥／綜合報導

根據市調機構統計，2025年3月台灣實體通路智慧手機銷售量約為38.3萬台，較2月下滑12%，銷售額也同步減少15%，反映出整體消費動能持續疲軟；傑昇通信進一步觀察品牌市占情況，蘋果仍穩坐龍頭寶座，市占率高達39.4%，三星以23.9%位居第二，維持穩健；OPPO（11.8%）、vivo（9.6%）與Redmi（4.2%）則分列三到五名。雖然市占前五大品牌名次並未改變，但多數品牌銷售量與銷售額雙雙下滑，其中僅有vivo逆勢成長，顯示其產品與市場策略奏效。

▼3月份平價機爆發，vivo更逆勢成長。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo V50 。（圖／記者蘇晟彥攝）

蘋果本月依然蟬聯市占冠軍，市占率仍有39.4%，不過與上月相比已明顯衰退超過一成，其前三名熱銷機型依舊為金三角：iPhone 16 Pro（256GB）、iPhone 16 Pro Max（256GB）與iPhone 16（128GB），儘管機型穩定，但單機銷量平均下滑超過一成；傑昇通信表示，目前市場正處於iPhone 15系列銷售末期與iPhone 17系列預期漲價心理之間的停等期，潛在用戶換機態度趨於保守，在景氣疲弱與高通膨壓力下，換機週期一再延長，也令買氣提前冷卻，削弱3月整體銷售動能。

三星本月銷量以23.9%穩居第二，前三名熱銷機型也與上月相同，分別為Galaxy A55（8GB/256GB）、Galaxy A16（4GB/128GB）與Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）。傑昇通信指出，Galaxy A55（8GB/256GB）單機銷量雖下滑近三成（-29%），但仍穩坐全台最熱銷安卓機寶座，顯示其在中階市場的高人氣與去化優勢；反觀Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）雖穩居安卓旗艦銷售冠軍，但單機銷量亦大幅下滑27%，反映高階市場買氣明顯降溫，只能先靠A系列扛大旗，穩住整體基本盤。

五大手機品牌中，市占率9.6%的vivo逆勢突圍，為本月唯一銷售量與銷售額雙雙成長的品牌，尤其熱銷機型前三名以Y28s與V50雙箭齊發，帶動17%銷售量成長，表現亮眼。傑昇通信分析，Y28s（6GB/128GB）星芒紫與摩卡棕，成功為新機Y29s鋪墊，透過降價與專案配合加速清理庫存，達到出貨與換機需求平衡；而新推出的V50（12GB/256GB）更是帶動品牌成長的關鍵，單機銷售量不僅翻倍成長，也看到vivo在新舊交替策略上的靈活布局。

Redmi雖以價格親民、CP值高為市場賣點，但3月整體銷售表現不佳，市占率跌至4.2%，品牌銷售量與銷售額較上月大幅衰退38%，在五大品牌中表現敬陪末座。觀察熱銷機型，Note 14與Note 13雖仍為主力銷售商品，但單機銷量明顯衰退，尤其Note 13（8GB/256GB）銷量腰斬、下滑達48%，顯示其庫存即將見底，再無法撐起品牌銷量；傑昇通信坦言，Redmi產品線更新速度偏慢，難以與競爭對手如OPPO與vivo規格相近且具價格競爭力的新機抗衡，導致品牌聲量與通路動能下滑，若銷售策略未能及時因應市場變化，恐將面臨市占持續流失的風險。

▲▼ 傑昇通信提供
 

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