快訊／宜蘭罷免陳俊宇涉「幽靈連署」！國民黨3黨工凌晨遭聲押

▲宜蘭罷團領銜人李惠玲20萬元交保。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇幽靈罷免案，鎖定罷團涉及47份死亡連署、十多份偽造連署書，24日上午搜索國民黨宜蘭縣黨部、罷免領銜人等相關人員住所，並帶回15人約談；晚間複訊後領銜人李惠玲、副領銜人官天德各以20萬、15萬元交保，但俞凌傑等3名黨工今(25日)凌晨遭檢聲押禁見，預計上午將召開羈押庭審理。

宜蘭地檢署近日接獲立委陳俊宇罷免案疑似有偽造文書情事，經向中央選舉委員會、宜蘭縣選舉委員會調取資料查證後，認為罷團涉及47份死亡連署（幽靈連署）、十多份偽造連署書。

檢警24日上午兵分多路，前往國民黨宜蘭縣黨部、罷免領銜人李惠玲及推動罷免相關人員家中搜索，並將領銜人李惠玲、副領銜人官天德、縣黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐、四組汪姓總幹事、黨工李姿慧及黨員夏姓夫婦帶回約談。

檢警初步約談後，先將夏姓夫婦移送地檢署複訊，訊後諭知夫妻各3萬元交保，接著在24日晚間9點10分許將李惠玲及官天德移送地檢署複訊，24日晚間11點訊後諭知2人各以20萬元、15萬元交保；但國民黨縣黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐、以及主任李姿慧3人經複訊後遭檢方聲押禁見，凌晨移送往宜蘭地院，預計今上午將開庭。