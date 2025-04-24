結婚2年半「每月給老婆10萬」花光落跑　他慘成窮光蛋：沒錢繳房租

▲10.5萬都上繳給老婆，結果全被花光。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我以為我最親密的人，卻是我最陌生的人！」一名人夫訴苦，閃婚後薪水只留1萬5000元，剩下10萬5000元都給老婆管理，結婚2年半以來，老婆都在家耍廢，假日還得出遊吃大餐，原PO大方全買單，也因此存款被燒到見底。直到最近一場車禍，原PO向老婆拿3萬元應急，才知錢也不見了，對方甚至落跑回娘家。

一名男網友在《靠北婚姻》表示，兩人交往3個月就閃婚，目前結婚兩年半，他原以為找到人生伴侶，沒想到最後竟成最陌生的人。原PO透露，老婆婚前幾天突然離職，婚後也沒去找工作，平時在家都在追劇、玩手遊，偶爾會煮晚餐，假日要出遊吃大餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為傳產技術者，原PO每月收入平均落在12萬元，婚前能存7、8萬，婚後只留1萬5000元當生活費，剩下都上繳給老婆，要支付房租、水電約2萬元；至於出遊、外食全都是原PO支付，「扣掉結婚的花費及鑽戒金飾，婚後大概一年半我的存款完全歸零！」

看著存款見底，原PO還安慰自己「反正錢存老婆那也是一樣」，殊不知原PO最近開車出車禍，對方擦傷需要賠償3萬多元，沒錢的他向老婆求援，卻得到「家裡完全沒錢」的回答，逼得原PO一頭霧水地追問金錢去向。

雙方因此爆發爭執，老婆也交代不清錢跑去哪了，最後更落跑搬回娘家，留下一屁股的爛攤子給原PO處理。原PO現在猶如熱鍋上的螞蟻，除了付不出3萬賠償費，還有房租費要繳，「可是我身上完全沒有錢，留我一個收拾殘局！」

事後，他才發現自己原來一直生活在一場虛幻的信任裡，老婆不給加臉書、IG好友，連封面景點背景也沒看過，都不是跟原PO去過的地方，讓他悲嘆「突然覺得心裡像大石壓著，快喘不過氣來。」

底下直呼綠綠的，「建議裝個監視器在家裡，可能小王都撞你老婆還有錢拿」、「先用信用卡預支現金還債，以後薪水都自己保管，趕快跟老婆離婚，不然等你50歲都沒存款就只好去睡公園」、「那位騎士是老天派來讓你撞的，撞出了真相」、「沒小孩就離婚吧」、「連結婚都遇到詐騙的」、「很明顯...她缺錢用才嫁給你」、「可能拿去給小王爽快了，你頭上很綠，儘早發現結束吧」、「老實說你是她的ATM，不是愛人」、「即時停損吧！這種女人趕快離婚，一個月給她那麼多錢，竟然一毛不剩，好誇張，她根本不是真心跟你過日子」。