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酒駕拒測！宜蘭無照男狂飆逆向跑給警追　網友「實況轉播」

▲▼警方追逐拒檢的黑色休旅車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲警方追逐左右飄移行駛拒檢的黑色休旅車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

昨（19）日晚22時許，宜蘭市上演驚險警抓酒駕追逐戲碼。警方深夜巡邏，見一輛黑色休旅車左右飄移行駛，29歲吳姓男駕駛在警鳴笛示意停車時，竟加速逃逸。警方尾隨，吳男連闖紅燈後，在宜中路一處路口停車，渾身酒氣下車並拒絕酒測，並被查出無照駕駛，警方當場扣車並將吳姓男送辦，吳將被挨罰18萬元以上。目睹的網友PO文表示：「警匪追逐實況轉播。」

▲▼警方追逐拒檢的黑色休旅車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭分局巡邏員警昨（19）日22時許，巡經宜蘭市復興路與民族路口，見一輛黑色休旅車左右飄移行駛，鳴笛示意駕駛停車，29歲吳姓駕駛未立即接受攔檢，竟加速逃逸，警方一路尾隨，最後在宜蘭市宜中路與民權新路口將吳男攔停，對吳男酒測，但渾身酒氣及無照的吳男拒測，經告知拒測處罰規定後，員警當場舉發酒駕拒測及無照駕駛，並查扣車輛。

依道路交通管理處罰條例，拒絕停車接受稽查或拒絕酒測者，將處以18萬元罰鍰，並當場移置保管該車輛及吊銷駕駛執照；若10年內再犯，罰鍰將加倍至36萬元，無照駕駛也將處以6千元至2萬4千元罰鍰。

目睹這場員警抓酒駕追逐過程的網友PO文說，有如現場直播，他在復興路與民族路的五叉路口停等紅燈，後方傳來警車警示聲，以為是驅趕違停車輛，沒想到是一場警匪追逐，當他騎到宜中門口時，突然聽見急促的喇叭聲，一台黑色休旅車逆向開到對向車道疾駛而過，隨後警車一路鳴笛追逐，雙方右轉泰山路，情況十分驚險，有如實況轉播。

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