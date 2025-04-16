必勝客最新荷包放大術優惠！大比薩外送買1送1、外帶199元起

▲必勝客祭出4大最新優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

近期關稅風暴導致股市劇烈震盪，速食品牌「必勝客」暖心祭出4大荷包放大術限定優惠，不僅有外送買大送小免運升級成「外送買大送大」，還有平日限定外帶大比薩下殺199元、299元等，即日起限時開跑，提醒詳細優惠內容依官方為主。

▲平日限定可享大比薩下殺199元、299元優惠。

●外送免運再升級買大送大

販售期間：即日起至4月21日

販售地點：必勝客全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外送買大比薩送大比薩加碼享免運（以價高者計價）

●外帶買大送大再送副食+飲料

販售期間：即日起至4月21日

販售地點：必勝客全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外帶買大比薩送大比薩（以價高者計價）+副食4選1（和風鱈魚塊5塊／黃金雞柳條4條／德國芝心腸3個／酥炸杏鮑菇1份）+飲料2選1（可樂1.25L／七喜1.25L）



●平日限定外帶大比薩199元

販售期間：即日起至4月18日、4月21日至4月25日

販售地點：必勝客全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外帶單點大比薩特價199元，口味有夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、香濃蒜香海鮮、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯

●平日限定外帶大比薩299元

販售期間：即日起至4月18日、4月21日至4月25日

販售地點：必勝客全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外帶單點大比薩特價299元，口味有和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、韓式泡菜燒肉、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、海陸總動員、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福

▲肯德基最新省荷包優惠。

肯德基即日起至5月5日也祭出最新限時救市優惠，期間可享「咔啦脆雞8塊+蛋撻6顆特價499元（優惠代碼：50465）」，較原價打出59折優惠。

今（16）日限時1天PK APP加碼推嗨搶優惠券活動，有「原味蛋撻買1送1」，每顆蛋撻平均只要24元，以及「咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6顆特價399元」，相當於買炸雞桶再送蛋撻，優惠券限當日使用，送完為止。