30億老董帶傳播妹「豪宅過夜」　嗆正宮：不然妳想怎樣

▲信大水泥董事長楊智雄經常出言辱罵太太，態度囂張。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

成立超過60年的股票上市公司信大水泥董事長楊智雄，遭妻子指控淫亂荒唐，就連楊妻在家，也大剌剌把傳播妹帶回新北淡水的別墅過夜，甚至花1億多元買豪華遊艇，經常找辣妹上船開趴、飲酒狂歡，十分離譜。

楊妻告訴本刊，楊智雄年收入6千萬元、身價30億元，但每月只給她1萬元家用，非常小氣，對傳播妹卻很大方，除了帶她們吃喝玩樂、招待出國旅遊，還送名牌包討她們歡心，某天，楊還直接把傳播妹帶回家，甚至在閣樓共宿，楊妻質問丈夫，沒想到楊竟然回她：「來者是客，妳不能凶別人！」

▲信大水泥董事長楊智雄（左2）常邀辣妹在遊艇開趴，左擁右抱。

▲楊智雄常用三字經辱罵家人，還比出不雅手勢。

事實上，這並非楊智雄第1次帶女人回家，楊家的幫傭、友人都知道，但顧及楊妻顏面，沒人敢告訴她，直到楊妻親眼目賭才知道真相，而最讓她無法接受的是，丈夫不但沒有任何歉意，還直接嗆她：「我就是帶女人回家，不然妳想怎樣！」

▲楊智雄不顧太太在家，竟然帶年輕女子回豪宅（圖）過夜。

楊妻說，後來有1次，丈夫又帶女人回家、進房，她在房門口猶豫許久，心想到底該不該進去抓姦？不知道會看到什麼？沒想到丈夫發現她站在門口，竟破口大罵：「妳已經沒父沒母了，沒人可投訴依靠了！」讓她痛心無比。

▲年收入6千萬元的楊智雄，每月給妻子1萬元當作家用。

某天凌晨楊妻忍無可忍，決定打電話報警，報案後，她上樓開門，確認丈夫與1名女子在房內，她對該女子說：「我是楊太太，對不起！不是妳的錯，是我老公的錯！」楊智雄聽完立刻回嗆：「我帶人參觀房間，不行嗎？」楊妻則反嗆：「你不尊重我！」

興致被太太打斷後，楊智雄帶著女子準備離開，這時警察剛好抵達，員警見狀便質問楊：「楊先生嗎？你太太報的案。」楊臉色鐵青，不發一語，員警則拉住女子的手，不准她離開，楊則反問員警：「來參觀我房間也不行嗎？」由於沒有明確證據證明楊及女子妨害楊妻的配偶權，員警最後只能離開，不了了之，而楊妻每月8萬元的家用，隔天就被丈夫取消，砍到只剩每月1萬元。

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