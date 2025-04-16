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第一銀行爆勾結「地面師祖師爺」　女屋主被渣男舊愛盜賣

第一銀行華江（江子翠）分行核貸過程疑點重重。

▲第一銀行華江（江子翠）分行核貸過程疑點重重。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

不肖銀行行員勾結詐團騙屋盜賣，竟然能讓月薪3萬5千元的人頭共犯，貸到1千1百萬元的房貸。本刊接獲爆料，前科累累的「詐屋祖師爺」嫌犯劉伊峯，遭爆涉及一起台中詐屋案，受害的李姓女子名下一棟透天宅，遭男友擅自設定二胎抵押借款。李女事後發現，房屋早已被詐團悄悄過戶，離譜的是，詐團不但偽造簽名，連代書、買家都與貸款銀行合謀，協助買下房屋的人頭，薪資收入不足以支應每月7萬元的房貸，但銀行仍核貸，受害人一狀把核貸的第一銀行告上法院，才還原詐屋集團惡劣手法。

「把我房子騙走的集團，從主謀、代書，甚至配合銀行的人員，都是一夥的。」李小姐憤恨不平的指控，詐屋集團主謀就是惡名昭彰的劉伊峯，但她萬萬沒想到，不只有不肖代書幫他代辦、人頭扮演買屋人，甚至連銀行都以超乎常理的行情核貸。

林姓保全為救植物人弟遭騙，身亡隔天詐團主嫌劉伊峯又找上門，當場被捕。（翻攝畫面）

▲林姓保全為救植物人弟遭騙，身亡隔天詐團主嫌劉伊峯又找上門，當場被捕。

她向稽徵機關、地政單位調閱資料，竟外發現，她的房子已過戶給一名蕭姓男子，蕭男向第一銀行華江（原江子翠）分行申請房屋貸款八成，離譜的是，蕭男第一銀行貸款申請書上填寫薪資3萬5千元，第一銀行內部竟一路蓋章、開綠燈，讓蕭男順利通過貸款審核，最後貸到1,118萬元，外加信貸27萬元，共計1,145萬元。

渣男大韓與詐團合謀盜賣女友千萬房屋。（讀者提供）

▲渣男大韓與詐團合謀盜賣女友千萬房屋。

李女3樓透天厝雖為中古屋，不過位處水湳經貿園區旁邊，屋價水漲船高。（翻攝Google Maps）

▲李女3樓透天厝雖為中古屋，不過位處水湳經貿園區旁邊，屋價水漲船高。

不甘房產遭盜賣的李女，以涉偽造文書、詐欺等罪，控告前男友、劉伊峯、蕭姓男子、曾姓代書、助理等6人。刑事開庭時，前男友大韓全盤否認，但隨著假買賣契約被攤出，上頭有他偽簽李女名字，自知理虧，坦承未經李女同意賣屋，一切是受劉指使，全案才慢慢露出詐屋真相。但大韓辯稱，事後劉騙了他，原本說好可以用800萬元買回，卻在交屋後獅子大開口，要價1,600萬元，因此無法挽回。

人頭蕭男僅用薪資3萬5千元，即可順利申貸一銀1,118萬元房貸，有違常理。（讀者提供）

▲人頭蕭男僅用薪資3萬5千元，即可順利申貸一銀1,118萬元房貸，有違常理。

本刊調查，這起零元詐屋主嫌，正是天道盟聯正會劉伊峯，他組成不動產詐屋集團，曾於2023年間因涉「假檢警」、販售「靈骨塔、生基位」等詐騙案，遭台北市刑大緝獲，被逮後專注在放高利貸及暴力討債，再度逮獲。隔年又以簽、換本票及房屋假買賣方式誆騙無辜林姓保全，致其千萬房產被法拍，林男走投無路後輕生。劉伊峯所詐騙案件，被害人不但房屋拱手讓人，還背負千萬貸款債務，甚至有其他被害人尋短。

李小姐名下房屋遭渣男前男友內神通外鬼盜賣，她至今仍無法置信會遇到這種事。（鄧玉瑩攝）

▲李小姐名下房屋遭渣男前男友內神通外鬼盜賣，她至今仍無法置信會遇到這種事。


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