國中妹買YSL包「坐等媽媽幫結帳」！網嘆：人生分水嶺在羊水

▲OL在精品櫃前猶豫超久，因為預算只能買一個。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

你人生中第一個精品是什麼時候買的？可能是靠著大學畢業後領的第一份薪水，或者是利用下班後兼差存錢買來的犒賞；但對有些人來說，精品從來不是夢想清單上的終點，而是放學後順路去挑的日常。

最近有網友分享，自己在精品櫃前左看右看、猶豫超久到底要選哪個YSL包，因為預算只夠買一個，結果這時，一位看起來大約國中的女生走進來，跟媽媽一起挑包，最讓人震驚的是，她不是在煩惱「只能選一個」，而是已經挑了好幾個，坐等媽媽幫忙結帳。那畫面真的太衝擊，讓原PO瞬間傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友在留言區集體崩潰，狂刷：「人的分水嶺果然是羊水」、「我們拼死拼活賺錢買的夢想，人家只是下課來看看要買哪個顏色」、「我們是選一個珍惜用，她是一次買一堆當日常用」。

這種「投胎差距」的話題，很快讓人聯想到那些出身家世顯赫的韓星，像是Super Junior的崔始源，家裡是經營製藥與百貨的財閥背景；BLACKPINK的Jennie，從小在首爾最富有的江南區長大，還被送到紐西蘭留學，生活條件可說是無懈可擊；來自台灣的子瑜，家人則是經營醫美產業，自小資源充足。這些人天生就走在光亮的大道上，還沒出道前，身上就已經是廣告等級的穿搭。

▲崔始源、Jennie、周子瑜都有很好的家世。（圖／取自始源IG、子瑜IG、Jennie IG）

不過話說回來，這些「含金湯匙出生」的藝人，也不是躺著就紅的。崔始源在練習生時期一樣得按表操課，舞蹈、聲音訓練樣樣來；Jennie花了近六年才從YG練習生出道，一路上得面對無數競爭與高標準壓力；子瑜更是孤身從台灣赴韓，一邊克服語言障礙，一邊在陌生的文化中咬牙練習。雖然他們的起跑點確實比較前面，但能不能跑完全程，靠的還是後天的撐與拚。

所以我們當然可以羨慕那些出生就自帶光環的「人生贏家」，畢竟誰不想投胎投對行？但也不用把自己看得太渺小，因為他們看起來光鮮，其實背後也得花時間、流汗、承受壓力，人生的起點我們不能選，但每一步怎麼走，都是自己在拚命撐著的結果。投胎很重要沒錯，但過程裡的努力，也從來不會白費。

延伸閱讀

▸ 光陽內鬥2／打破「先喬好」輪任慣例 柯勝峯10年前接班埋下家族未爆彈

▸ 出身貧困…苦情女每天「30元吃飯」撐大學4年 進台積電翻轉命運：家人態度變了

▸ 原始連結