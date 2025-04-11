蔡琴開唱不選大巨蛋點出場地問題　蔡詩萍認：應往觀眾感受去考究

▲蔡琴2025【不要告別】演唱會記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

歌后蔡琴今（10日）宣布啟動全新北高巡演，但台北場地選擇國際會議中心而非大巨蛋，甚至直言「一點都不期待（大巨蛋）」。對此，與蔡琴是「老朋友」的台北市文化局長蔡詩萍說，蔡琴本意是考量歌迷年紀不小，不忍上下階梯移動；他說，蔡琴的細膩貼心也提醒了公部門，「演出場所的規劃與現場措施的安排，不宜一概而論，更應該考慮到不同族群需求的貼切與適宜」。

蔡詩萍說，他與蔡琴結識極早，即便過去有合作機會未能談成，但兩人仍成爲「老朋友」。他說，人生總是很難預料的，看著蔡琴一路走來，走得辛苦卻也走出「蔡琴的人生」，很為她高興，她有了極為寬闊的演唱會實力，每次演出都有一大票死忠的歌迷。

「好，這次怎麼回事呢？」蔡詩萍說，蔡琴告訴他，她的本意是歌迷年紀不小，要在上上下下的階梯移動，她於心不忍，「蔡琴說她喜歡歌唱，樂此不疲，因此，她不會以場地大小來考量演唱，而是以讓歌迷舒服安全的聽她的歌，享受她的演出為優先選擇」。

對此，蔡詩萍直言很感動蔡琴的貼心，他會把這意見帶回去，讓以後台北的演出場地，都能考慮到觀眾族群的不同需求，而有所改善或提供相對的因應措施。

蔡詩萍指出，演唱會經濟，是蔣市長一直很在意的施政方向，而不同族群都可以對「演唱會經濟」做出不同的貢獻。就像他曾寫過的，在「台北流行音樂中心」（北流）一邊是林淑容的演唱會有吸引2000多人，另一邊則是年輕歌手ØZI 的演唱會，坐滿4000多人。這都是一座城市裡，「現在的流行」與「美好之記憶」，最和諧的平行宇宙。

蔡詩萍表示，歌后蔡琴的細膩貼心也提醒了公部門，「演出場所的規劃與現場措施的安排，不宜一概而論，更應該考慮到不同族群需求的貼切與適宜」，這才是「演唱會經濟」在規模的締造下，再往每個觀眾實質的感受去考究的方向。

蔡詩萍說，謝謝蔡琴的提醒，讓台北市的演唱會經濟，不止重視規模，更重視全方位，全市民的消費權益，「老朋友，祝福您演唱會成功，我會遵照您的『期待』，把蔣市長拉去您的演唱會喔！」

▲蔣萬安施政報告及質詢，右為台北市文化局長蔡詩萍。（圖／記者李毓康攝）

