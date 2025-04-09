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大陸 大陸焦點 特派現場

地鐵癡漢猥褻妹子「下體噴發」！她崩潰喊：你褲子脫了射我身上

比謎片更噁！上海電車痴漢猥褻妹子「下體噴發」，影片曝光。（翻自X平台）

▲男子在上海地鐵車廂內射精在一名女乘客臀部。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

大陸上海近日傳出一起變態事件，一名男子搭乘上海地鐵時，趁機猥褻一名女乘客，更當場脫褲「下體噴發」，導致女乘客的褲子上沾滿「白色體液」。附近乘客見狀，立刻包圍這名電車痴漢。

據悉當時地鐵車廂內擠滿乘客，但有一名妹子當場大聲喊：「你把褲子脫了，射到我身上！」引起其他乘客注意。原來是一名電車癡漢，在列車上猥褻該名妹子，導致妹子的黑褲上沾滿「白色體液」。妹子當場被嚇哭，但旁邊有多名乘客相當有正義感，立刻包圍這名癡漢，並拿出手機拍攝、保留證據。

上海警方目前已證實這起事件，表示事發在本月8日晚間6時半左右，41歲姚姓男子在地鐵1號線列車車廂內，對一名女乘客實施猥褻行為，後被周圍乘客扭送至公安機關。目前，姚男已被公安機關依法處以行政拘留。

網友們對於此事件，也是議論紛紛，就有大陸網友認為「只有行政拘留，罰太輕」。另外也有網友直呼：「這男的看似人模人樣，沒想到這麼噁心！」「旁邊的見義勇為女乘客，好樣的」、「對這變態應該處閹割刑。」

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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