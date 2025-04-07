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作文篇數「私校比公校多1倍」　語文能力階級化？

教導寫作20多年的蔡淇華老師，認為現在的學生閱讀量少、生活經驗也不足，都是造成作文質量下降的原因。（圖／報系資料照）

▲教導寫作20多年的蔡淇華老師，認為現在的學生閱讀量少、生活經驗也不足，都是造成作文質量下降的原因。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

隨著3C產品深入現代人生活，逐漸衝擊學生們的閱讀動機，最直接的影響便是語文能力，作文更成了不少孩子的夢魘。專家告訴CTWANT，目前中小學的國語文堂數大幅縮減，每學期的作文篇數也寥寥可數，但私校在招生壓力下還是盡力維持，因此造成私校作文篇數比公校多１倍以上的現象，似乎讓教育出現階級化，也造成閱讀語文能力雙峰趨勢更明顯。

日前1位有10年教學經驗的國小作文老師在社群平台訴說辛酸，表示學生不只語文能力越來越差、不會正確使用標點符號、作文上更充滿「老鐵牛逼666」等抖音用語。台中市惠文高中蔡淇華老師告訴CTWANT，現在的孩子深受3C文化影響，閱讀量變得很少，也很少動筆寫字，多數都在敲打鍵盤或滑手機，因此寫不出細節的文字，錯別字也很多。

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劉老師（化名）目前任教於北部一所私中，她的兩個孩子一個就讀私小、一個就讀私中。

「我教書20多年，前10年在公立國中，所以十分清楚公校、私校差別！」劉老師說，教育部並沒有規定作文篇數，所以都是由學校自己決定，以小學來說，公校每學期少的甚至只有2~3篇；但私小有些老師會規定至少6篇。國高中也差不多，公校4~5篇，部分私校至少8篇，而且段考加考作文，讓學生更重視作文。

「作文篇數相差幾乎1倍！」劉老師說，公立國中目前一周只有5堂國文課，所以老師本來能教作文的時間就有限，私中則可以有更多運用的時間，例如夜間輔導等。「這也是近年私中受歡迎的原因之一，孩子的確能獲得更多的資源。」

2018、2022年的學生能力國際評估計劃（PISA）中，台灣的閱讀素養分數皆呈現雙峰趨勢，顯示高低分的差距愈拉愈大。（圖／報系資料照）

▲2018、2022年的學生能力國際評估計劃（PISA）中，台灣的閱讀素養分數皆呈現雙峰趨勢，顯示高低分的差距愈拉愈大。（圖／中時報系資料照）

但經濟狀況較差的家庭沒有選擇權，只能接受現況，也讓語文程度雙峰化愈來愈明顯。2022年的學生能力國際評估計劃（PISA），台灣在閱讀素養的國際名次為第5名，創下歷年來最佳成績。一位在中部國中任教的國文老師直言，「教育部樂得宣布108課綱成功，但在非都會區的教學現場，感受不到進步幅度如此大！」

家住南投縣的張太太就十分苦惱，「我兒子今年是小學五年級，每次作文課就是他最痛苦的時候，老師跟我說，他在1小時的作文時間內，竟然只能寫出一個句子。」張太太很想幫助兒子，但老師沒有太多時間慢慢教導孩子寫作文，所以張太太目前就是盡量讓孩子多看課外讀物。

根據均一平台教育基金會針對2022年PISA的數據，顯示閱讀都會區是535分、偏鄉地區則是492分，相差43分的差距。品學堂執行長黃國珍在「閱讀未來國際教育論壇」上表示，PISA閱讀素養成績每相差20分，代表學生能力約有1個學年的落差，因此推測台灣都市與偏鄉的孩子的學習落差，存在2年多的鴻溝。

台灣學生閱讀素養朝兩極化方向發展，在多個亞洲參照國中，高、低成就學生差距僅次於新加坡。這顯示台灣的城鄉差距、經濟背景都是其中關鍵，而差距恐愈拉愈大。

延伸閱讀
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