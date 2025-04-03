桃園翁騎輔助車買菜「沒電刁車」　3警勇扛回派出所充電助返家

▲倪姓男子騎輔助電動車外出買菜，卻沒電刁車求助警方。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名92歲倪姓男子因騎乘電動輔助車沒電刁車，走進中壢警分局自強派出所請求協助。正值備勤的警員甘秦鎧、黃茂睿、呂哲緯等3員得知狀況後，毫不猶豫地趕往公園，3人合力扛起輔助車搬運至派出所協助充電。同時，員警們也準備熱茶點心，讓老翁在派出所內稍事休憩，安心等待車輛充電完成後騎回家。

▲▼3名員警合力扛起輔助車回派出所充電，讓倪翁得以騎回家。（圖／中壢警分局提供）

昨日上午倪老先生獨自騎乘電動輔助車出門買菜，返家途中卻因輔助車電力耗盡，無奈停在距離派出所約100公尺的自強公園，於是緩步到所請求員警協助。派出所正值備勤警員甘秦鎧、黃茂睿、呂哲緯等3員得知狀況後，毫不猶豫地趕往公園，合力將輔助車搬運至派出所協助充電。同時，員警們也準備熱茶點心，讓老翁在派出所內稍事休憩，安心等待車輛充電完成。倪老先生對於員警們的熱心幫助深表感激，離開時仍頻頻回頭道謝。



中壢警分局長林鼎泰表示，警方持續秉持「視民如親」的精神協助民眾，若遇到急迫困難必定會盡力提供幫助，確保安全。同時特別提醒年長者，使用電動輔助車外出務必遵守交通規則，並確認電量是否充足，以策安全。