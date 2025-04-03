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春天斷捨離！整理達人列出5大類必丟物品　居家與身心清爽度迅速提升

▲▼穿搭,衣服,整理,斷捨離。（圖／Unsplash）

▲趁著放假幫居家來個「斷捨離」，丟棄不需要的東西，身心也會清爽。（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

春天是嶄新開始的季節，也是斷捨離的最佳時機。擁有11年整理收納經驗，走訪超過3000戶家庭的生活規劃整理師下村志保美，特別列出5大類應該丟棄的無用之物，民眾在整理家中物品可作為參考，為自己迎接清爽舒適的春天。

一、 本季沒穿過的冬衣
例如鬆垮的毛衣、佈滿毛球的針織衫、以及不再穿的靴子等，如果今年冬天都沒穿，明年再穿的機率極低，不如及時斷捨離，別讓「可惜」的心態佔據空間。

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二、 過期及用不到的食品
廚房的儲藏室常是囤積過期食品的重災區，像是情人節剩下的巧克力、過期的調味料、以及想著「也許以後會用到」的乾貨，除了確認是否已過有效期限，特別是粉類食品如麵粉、鬆餅粉等容易滋生蟲害，應優先檢查並立即處理。

三、 累積的文件及印刷品
一年累積下來的文件和印刷品，其實有很多都是不需要的，包括線上可查詢確認的信用卡明細、學校通知單及保證書等過期文件，都要及時清理，只保留目前需要的文件，管理起來比較輕鬆。如果擔心文件之後可能會用到，想留著「以防萬一」，不妨裝箱分類保管，一年後還是沒用上的話，就可以放心丟掉。

四、 捨不得丟棄的贈禮
收到禮物本是一件開心的事，但物品有時並非自己的喜好，卻又捨不得丟棄，反而會讓人感到困擾。此外，用不到的活動贈品或宣傳品，以及被認為是「好東西」但長期閒置的物品，無論它們多麼優秀，若用不到或不喜歡，只會佔據空間，甚至造成心理負擔。如果這些物品已經好幾年未使用，建議現在就果斷地丟棄。

五、 讓人提不起勁的化妝品及美容用品
一年以上未使用的口紅或眼影、不適合膚質但因為「可惜」而保留的保養品、以及用了一半卻放置的髮類產品，也要好好清理一番。時尚是為了提升心情，讓自己看起來更美麗而存在的，倘若達不到這個目的，就應該丟棄，只留下「每次使用都會感到興奮」的東西。

下村志保美最後強調，斷捨離並非單純丟棄物品，而是整理生活、釋放心靈的過程。從丟棄一件不需要的物品開始，就能逐步整理周遭環境，迎接充滿好運的春天。

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