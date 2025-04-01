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文化幣看國片「送200點」！連續6個月回饋雙倍　4月片單一次看

▲《有病才會喜歡你》男女主角詹懷雲、江齊合唱電影主題曲。（圖／紅杉娛樂提供）

▲文化幣看國片，消費滿350點回饋200點，等於雙倍。圖為《有病才會喜歡你》劇照。（圖／紅杉娛樂提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接國片密集上映，加上連假和各項大考後的放鬆，文化部今（1日）宣布，使用文化幣看國片，從原來的「消費滿350點，回饋100點」，明2日起至9月中「雙倍回饋」，也就是消費滿350點就「回饋200點」。

▲▼文化幣看國片送雙倍回饋，消費滿350回饋200點。（圖／文化部）

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▲文化幣看國片送雙倍回饋，消費滿350回饋200點。（圖／文化部）

文化部長李遠分享，4月起多部精彩國片接力上映，無論是青春愛情、驚悚懸疑，或是動作冒險，都超適合青年朋友「揪伴」一起到電影院，共同感受影片帶來的歡笑淚水，或一起屏氣凝神找出破案線索，或一同握手尖叫、抒發恐怖時刻的緊張壓力，與親朋好友在電影院留下難忘的回憶。

▲▼文化幣看國片送雙倍回饋，消費滿350回饋200點。（圖／文化部）

▲文化幣看國片送雙倍回饋，消費滿350回饋200點。（圖／文化部）

目前最新國片，包括新一代人氣男神詹懷雲主演的校園愛情喜劇《有病才會喜歡你》，感受甜蜜浪漫又勵志深刻的高中生戀曲。還有《夏日最後的祕密》，改編自暢銷作家「晴菜」同名小說的校園愛情片，體會一段美麗與哀愁的青春成長日記。

另有改編自建中樂旗聯隊故事的勵志校園片《進行曲》，帶觀眾進入一場高中管樂隊學生為了拯救社團，奮力轉型與成長的熱血歷程。

▲▼文化幣看國片送雙倍回饋，消費滿350回饋200點。（圖／文化部）

▲▼文化幣看國片送雙倍回饋，消費滿350回饋200點。（圖／文化部）

▲▼文化幣看國片送雙倍回饋，消費滿350回饋200點。（圖／文化部）
 
喜歡刺激與懸疑的觀眾，可選擇與膽大的朋友一起體驗由張孝全、李沐、婁峻碩主演的《器子》，以「器官買賣」為題，帶來緊湊的復仇劇情與動作場面。

時代刑偵片《搜查瑠公圳》以台灣歷史命案為題材，帶領大家回到1960年代，從蛛絲馬跡中抽絲剝繭，揭開真相。恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》則讓大家在電影院內，共同感受靈異傳說的寒意。

其他還有耗時8年拍攝，以布拉瑞揚舞團創辦者布拉瑞揚回到家鄉與部落舞者共同創作、成長為故事的紀錄片《跳進部落的孩子》；或是以「擊劍」運動作為背景的《刺心切骨》，描述一段愛恨交織的兄弟之情，都是深度探索生命的動人故事。
 
文化部表示，希望藉由「結伴看國片」加碼升級，鼓勵青年朋友利用假期或大考後一起走進電影院，看看以往或許不曾接觸的國片，與朋友創造共同的電影回憶，也一起用行動支持台灣更多的好電影，衝出好票房。

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