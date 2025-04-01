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高科大全英冬令營落幕　助小學員提升語言+科技能力

▲「國際英語及STEAM科學冬令營」外師教學員寫作 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「2025國際英語及STEAM科學冬令營」讓學員自行研發的阿波羅太陽能車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國立高雄科技大學AI金融科技中心長期深耕產業人才培訓，孵育符合就業市場需求的專業人才。今年推出「2025國際英語及STEAM科學冬令營」廣受好評，22名學員滿載而歸。中心主任林萍珍指出，秉持全人教育與向下扎根理念，暑假將推出夏令營，並感謝高科大提供豐富資源，讓學員透過全英與STEAM教育接軌國際。

此次冬令營以全英文環境結合STEAM（科學、技術、工程、藝術、數學）教育為核心，課程強調STEAM跨領域學習，學員動手操作太陽能車DIY、探索科學實驗，並將理論應用於實務，活動吸引高雄與台南地區、年齡介於11歲至25歲的22名學員參與。

▲「國際英語及STEAM科學冬令營」外師教學員寫作 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「2025國際英語及STEAM科學冬令營」學員成果發表 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林萍珍強調，限定11歲以上學員，旨在培養自理能力與獨立精神。7天課程中，學員不僅提升英語聽說讀寫能力，還透過科學實作與理論教學，體驗類似大學生活的學習模式。

一名高中生學員分享表示，課程涵蓋英文口說、科學實驗與太陽能車試乘，既有趣又實用，老師的貼心照顧也令人感動。另名學員則表示，外師多元口音的教學增強其聽力辨識能力，對未來出國留學計畫大有助益。

冬令營的成功得益於高科大AI金融科技中心與Winning School、Meta STEAM及國際發明學會的合作。小班制教學確保每位學員獲得充分指導，活動如太陽能車DIY與科學實驗更激發學員對科技的興趣。

「STEAM是未來趨勢，我們希望學員不僅學英語，更能透過動手實作培養解決問題的能力。」林萍珍指出，高科大AI金融科技中心自2018年成立以來，積極整合學術與產業資源，培育專業人才。此次冬令營不僅讓學員在輕鬆氛圍中自信使用英文，也透過跨領域訓練開闊其國際視野。

▲「國際英語及STEAM科學冬令營」外師教學員寫作 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「2025國際英語及STEAM科學冬令營」前往英國領事館戶外教學。（圖／記者吳奕靖翻攝）


展望未來，高科大AI金融科技中心將於6月30日起推出兩梯次夏令營，每梯次30人，並計畫擴大招收國際生。4月中旬將舉辦線上說明會。夏令營將延續全英與STEAM特色，打造國際化學習體驗。

林萍珍強調，感謝高科大的大力支持，提供絕佳資源，讓活動順利進行。阿波羅太陽能車更成為亮點，讓學員深入了解綠能科技。AI金融科技中心未來將持續推動創新教育，培育具全球競爭力的人才。

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