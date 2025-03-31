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泰豐輪胎自辦市地重劃區動工　預計115年底完工帶動中壢發展

▲泰豐輪胎自辦市地重劃區動工

▲泰豐輪胎自辦市地重劃區動工。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於中壢區菁華地段內的泰豐輪胎，31日舉行「自辦市地重劃區重劃工程動工典禮」。桃園市長張善政出席活動表示，泰豐自辦市地重劃區面積約8.8公頃，規劃有3處公園、1處停車場等大型公共設施，以及釋出5.5公頃的住宅區，今日動土後，預計明(115)年底完工，帶動中壢區發展。

張善政說，泰豐輪胎是桃園市自辦重劃的先行者，期盼有更多企業共同響應，為桃園城市風貌帶來嶄新氣象。此外，隨著台鐵鐵路地下化的推進，基地周邊未來將新設中原車站，並串聯中壢車站規劃十多公里的亮麗廊道，打造桃園具吸引力的城市走廊，為該區域帶來全新的發展機會與活力。

▲泰豐輪胎自辦市地重劃區動工

▲泰豐輪胎自辦市地重劃區動工。（圖／市府提供）

泰豐輪胎董事長郭林諒表示，泰豐輪胎將依原計畫進行施工，確保施工安全並如期完工，進一步改善居民生活品質，並促進中壢區的繁榮發展。市府地政局表示，泰豐自辦市地重劃區原為泰豐輪胎中壢廠址，曾是該公司重要製造基地。

該基地於民國106年發生火災公安事件後，泰豐輪胎積極進行產業轉型，並遷移生產基地至觀音地區。市府於111年11月核准自辦重劃，重劃會於113年完成舊廠房之拆除，現正進入重劃施工階段，預計於115年底完工。完成重劃後，將建構該區域為功能完善的高品質生活環境，打造全新樂活生活景觀。

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