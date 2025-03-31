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傳德慈善基金會急難救助的推動者！陪伴突發性脊椎病變家庭　度過醫療及生活難關

▲▼傳德慈善基金會,突發性脊椎病變,生活難關。（圖／傳德慈善基金會提供）

▲「傳德慈善基金會」得知了小馬一家的困境後，立即伸出援手。

圖、文／傳德基金會提供

「我每一次手術都在拼，但我都不知道，距離下一次手術有多遠。我盡可能想跑得離終身癱瘓遠一點。」小馬原先有份收入不錯的工作，還有一個美滿和樂的家庭，直到十年前的某一天，他莫名癱軟倒地，甚至無法自控便溺，才得知罹患了「後重韌帶骨化症」。

骨化的韌帶位於脊髓腔裡，原本用來連結各節脊椎的韌帶失去彈性，不停的鈣化、增生為骨頭，最後壓迫、截斷脊髓神經，導致失能。這個病症一旦發作後，處境比植物人還不如，患者會意識清楚的感受著癱軟無力和失能，若要改善只有手術一途，但風險極高，術後有一半的機率會終身癱瘓。

十年間，小馬已經動了三次手術，高昂的醫療等開銷澈底壓垮小馬，妻子只能跑外送貼補家用，還不慎車禍二次。小馬有時絕望地在心中演練無數次不幸全癱後了結自己的劇本，但他發現到了那時，他連自我結束生命的能力都沒有。

以急難救助為志業的「傳德慈善基金會」，在得知了小馬一家的困境後，立即伸出援手，給予扶助，並透過募款為其籌措醫療費用，希望透過實際的行動陪伴案家挺過無助與苦難。

若欲協助、了解「個案415」更多詳情，請至傳德慈善基金會官網 https://www.bliss.foundation
個案影片 https://bliss.foundation/7c6caq
愛心捐款 https://bliss.foundation/7c6ctr

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