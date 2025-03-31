　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德備戰「美國關稅戰」　卓榮泰、吳釗燮昨赴總統官邸會商

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對美國近日即將推出對等關稅措施，總統府今天（31日）證實，行政院長卓榮泰昨天傍晚，偕同鄭麗君副院長及「台美經貿工作小組」等成員前往總統官邸，向總統賴清德報告最新情勢，以及政府團隊現階段各項評估、因應方案的整備工作。

總統府發言人郭雅慧表示，在這項簡報中，卓榮泰及團隊成員，分別就美國即將推出的對等關税等相關措施，針對可能的各種稅率與措施等不同情境，進行模擬及推估可能的衝擊影響，以及預應方案之整備，向賴清德進行報告。

郭雅慧表示，賴清德感謝卓榮泰及行政團隊在過去幾個月來的努力，和國安團隊合作無間，應對全球經濟與金融的各種不確定性。賴清德也請卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮帶領行政及國安團隊，持續掌握最新情勢，縝密評估分析，以做出最好的因應，確保國家利益與經濟金融的穩定及發展，對於可能受到衝擊影響的產業，也務必給有力的支持與協助。

在出席這場官邸會議的官員方面，包括：行政院院長卓榮泰、副院長鄭麗君、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國安會諮委傅棟成、諮委黃重諺、國安會副秘書長徐斯儉等人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
成大校門1死4傷嚴重車禍　女職員明知癲癇被起訴
飲料被下藥　摩斯女員工店內遭侵犯
快訊／五福商圈死亡車禍！　行人慘死
小微、恩綺今要出境　劉世芳：一個訂好機票、一個恐有變數
賴清德備戰「美國關稅戰」　卓榮泰、吳釗燮昨赴總統官邸會商
「傑森包恩」始祖！90歲李察張伯倫病逝
強震瞬間位移影片曝！　留言歪樓狂問「監視器哪一牌的」
快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！
快訊／台股嚇跌逾610點！　台積電重摔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

小微、恩綺31日要出境　劉世芳：一個訂好機票、一個恐有變數

賴清德備戰「美國關稅戰」　卓榮泰、吳釗燮昨赴總統官邸會商

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

以言語效忠敵人　現役軍人最重關7年

蔡正元控賴清德對陳情婦「叫人把她拖走」　總統府駁：無中生有

請宣揚武統中配離開台灣！　卓榮泰：有人主張暴力我一定請他出去

捨不得蘇巧慧被罷免　林右昌：一定要把民進黨51席顧好

吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選擇

藍轟想當立法院長　柯建銘喊「Don't Worry Be Happy」：二階完成就是王道

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

洗腦神曲《Bling‐Bang‐Bang‐Born》來了　Creepy Nuts登大港開唱：大家最棒！

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

小微、恩綺31日要出境　劉世芳：一個訂好機票、一個恐有變數

賴清德備戰「美國關稅戰」　卓榮泰、吳釗燮昨赴總統官邸會商

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

以言語效忠敵人　現役軍人最重關7年

蔡正元控賴清德對陳情婦「叫人把她拖走」　總統府駁：無中生有

請宣揚武統中配離開台灣！　卓榮泰：有人主張暴力我一定請他出去

捨不得蘇巧慧被罷免　林右昌：一定要把民進黨51席顧好

吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選擇

藍轟想當立法院長　柯建銘喊「Don't Worry Be Happy」：二階完成就是王道

清明連假「蘇花公路恐塞14小時」　國道客運空位逾82％！祭6折催客

強震前出現「地震雲」引熱議　氣象署：沒有科學證據

松柏嶺受天宮舉辦玄天上帝聖誕祝壽活動　10／25全國嘉年華會

警局布偶慘遭殺害　療癒犬「重返現場」燦笑偷窺嫌疑重大

新光三越初夏購物節4／2登場　2600個品牌全回饋聰明買

平日照樣擠滿人潮！陽明山白斬雞霸主　略帶油脂雞皮口感Q嫩肥美

管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

川普關稅打趴經濟　高盛：美歐央行今年要降息3次

陸南海再發現億噸級深層油田　距深圳約170公里

鈴木誠也擺脫開季11K低潮敲首轟　但小熊慘遭響尾蛇大逆轉

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

政治熱門新聞

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

以言語效忠敵人　現役軍人最重關7年

蔡正元控賴清德對陳情婦「叫人把她拖走」　總統府駁：無中生有

捨不得蘇巧慧被罷免　林右昌：一定要把民進黨51席顧好

小微、恩綺31日要出境　劉世芳：一個訂好機票、一個恐有變數

3%軍公教加薪4月入帳？國防部回應了

請宣揚武統中配離開台灣！　卓榮泰：有人主張暴力我一定請他出去

賴清德備戰「美國關稅戰」　卓榮泰、吳釗燮昨赴總統官邸會商

藍轟想當立法院長　柯建銘喊「Don't Worry Be Happy」：二階完成就是王道

陳其邁批藍白財劃法把高雄「裝痟的」　揪鄉親遊花蓮「勇敢罷免」

綠「人民是頭家」新北場湧1.2萬人　蘇巧慧台上喊：切掉爛藍委！

吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選擇

8民進黨立委一階罷免通過　江怡臻：新北最大惡霸吃到迴力鏢

直擊／綠營新北宣講動員一度出現空缺？　區域民代責任額急補上

更多熱門

相關新聞

美列「骯髒15國」台灣風險高　金管會：台股短期波動難免

美列「骯髒15國」台灣風險高　金管會：台股短期波動難免

財委會將於今（27）日邀集財經部會就「因應美國對等關稅政策及台遭列骯髒15國的因應策略」進行專題報告。相關部會書面報告26日出爐，其中金管會指出，一旦美國提高關稅，台股短期波動難免，但上市櫃公司尚具備因應風險的韌性。

對等關稅4/2宣布　可能立刻生效

對等關稅4/2宣布　可能立刻生效

台列「骯髒15國」？ 財部盤點備戰　央行喊話貿易互補非不公平

台列「骯髒15國」？ 財部盤點備戰　央行喊話貿易互補非不公平

對等關稅來了　美財長：4月2日收數字

對等關稅來了　美財長：4月2日收數字

川普「對等關稅」可能方案曝光！

川普「對等關稅」可能方案曝光！

關鍵字：

對等關稅台美經貿政府因應國安團隊經濟情勢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／吹8級強風！　「全台變天」5縣市大雨特報

陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

輔大醫院消防演練意外！護理師高空墜落重摔

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

侵權警告信瘋傳　吉卜力回應了

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

巴菲特、李嘉誠罕見1動作　外媒：恐有大事發生

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

56歲癌末女吃3食物康復！醫曝原因：沒再復發

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面