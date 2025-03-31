賴清德備戰「美國關稅戰」　卓榮泰、吳釗燮昨赴總統官邸會商

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對美國近日即將推出對等關稅措施，總統府今天（31日）證實，行政院長卓榮泰昨天傍晚，偕同鄭麗君副院長及「台美經貿工作小組」等成員前往總統官邸，向總統賴清德報告最新情勢，以及政府團隊現階段各項評估、因應方案的整備工作。

總統府發言人郭雅慧表示，在這項簡報中，卓榮泰及團隊成員，分別就美國即將推出的對等關税等相關措施，針對可能的各種稅率與措施等不同情境，進行模擬及推估可能的衝擊影響，以及預應方案之整備，向賴清德進行報告。

郭雅慧表示，賴清德感謝卓榮泰及行政團隊在過去幾個月來的努力，和國安團隊合作無間，應對全球經濟與金融的各種不確定性。賴清德也請卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮帶領行政及國安團隊，持續掌握最新情勢，縝密評估分析，以做出最好的因應，確保國家利益與經濟金融的穩定及發展，對於可能受到衝擊影響的產業，也務必給有力的支持與協助。

在出席這場官邸會議的官員方面，包括：行政院院長卓榮泰、副院長鄭麗君、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、經濟部長郭智輝、財政部長莊翠雲、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國安會諮委傅棟成、諮委黃重諺、國安會副秘書長徐斯儉等人。