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快訊／2縣市低溫特報！　急凍跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／台北報導

中央氣象署今（29日）晚上10時32分針對2縣市發布低溫特報，因大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今晚至明（30日）晚，新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括新北市、金門縣等2縣市，預計影響時間將持續到30日晚上7時。

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氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：
 新北市

低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：
 金門縣

▲低溫特報

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署29日22點38分發布強風特報，影響時間為29日晚上至30日晚上：

＊橙色燈號：屏東縣
＊黃色燈號：台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象署指出，由於東北風明顯偏強，29日晚上至30日晚上屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意防範。

資料來源：氣象署

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