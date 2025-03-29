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傳播妹坐檯糾紛爆街頭槍戰！3槍手投案「主嫌在逃」　警：追緝中

▲▼ 屏東萬丹槍戰，三槍手主動攜槍投案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東萬丹槍戰，三槍手主動攜槍投案。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東縣萬丹鄉17日凌晨發生槍擊案件！兩派人馬疑似因為傳播妹坐檯糾紛，其中一方先跑到某酒行砸店，不料對方人馬隨即前來攔截，並連開25槍，造成5人受傷。警方追查後，研判有3名槍手涉案，而經鎖定涉案槍手，並連日追緝至雲林、台中等地，李姓等3名犯嫌自知法網難逃，昨(28日)晚間主動帶著槍枝投案，但目前主嫌仍在逃當中，警方仍積極追緝中。

這起案件發生在3月17日，傳播公司與萬丹某菸酒行發生傳播小姐坐檯糾紛，加上網路流傳該菸酒行有2名年輕男子欺負傳播小姐，不僅強逼脫衣、拍攝不雅片，還在酒裡摻入毒品性侵。疑似因此引發雙方在網路上互嗆，甚至演變成街頭槍擊。

▲▼ 屏東萬丹槍戰，三槍手主動攜槍投案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警方查扣三把作案用槍枝。（圖／記者陳崑福翻攝）

經過警方連日追查，有3名槍手昨主動帶著槍枝投案，而今(29日)警方召開記者會說明，表示主嫌仍在逃，目前仍積極追緝當中，至於詳細的案情，仍有待進一步調查釐清。

至於3名槍手部分，警方偵訊後，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將李男等3人移送屏東地檢署偵辦，後續也將持續擴大追查槍彈來源及當日涉案人員。

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