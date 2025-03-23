密集恐懼！義濱海小鎮「蠓蟲入侵」　居民出不了門超崩潰

▲奧爾貝泰洛遭到蠓蟲入侵。（圖／翻攝change.org）

記者吳美依／綜合報導

義大利濱海市鎮奧爾貝泰洛（Orbetello）爆發「蟲蟲危機」，數以百萬計、密密麻麻的「蠓蟲」（midges）大舉入侵，讓居民嚇得無法出門，呼籲當局宣布進入緊急狀態，以對抗這場災難。

奧爾貝泰洛位於義大利西海岸，鄰近托斯卡尼（Tuscany）海岸的自然保護區「奧爾貝特洛潟湖」（Orbetello lagoon），最近3周飽受蠓蟲之害，居民只敢待在室內，當地旅遊業與商家更是深受威脅。

漁民們認為，這場蟲蟲危機可能肇因於2024年魚苗大規模死亡，因為這些小魚正是蠓蟲幼蟲的天敵與主要捕食者。他們指出，魚苗死亡是因為潟湖生態系整體缺氧，當地過去也曾發生類似事件。

Swarms of midges are bugging a Tuscan beach town, which wants an emergency declared to help https://t.co/bKEJ9jU8vQ pic.twitter.com/1DQ9auBwZs — Opa001 (@Opa001) March 23, 2025

一些居民要求托斯卡尼大區宣布進入緊急狀態，才能獲得更多資金應對蟲害。有人在請願網站「change.org」發起活動「拯救奧爾貝泰洛潟湖」，迄今已獲近2萬份連署，「我們不能在戶外散步，不能打開窗戶，我們在房屋裡面被隔離」，彷彿又回到了新冠疫情初期。

當地漁民合作社主席皮洛（Pier Luigi Piro）也認為，潟湖生態系需要整治，投入大量基礎建設，以清理運河、促進潟湖與第勒尼安海（Tyrrhenian）之間的水體交換，「我們所做的一切，都是希望有一個安穩的旅遊季，否則除了破壞之外，許多活動都面臨被關閉的風險。」

市政府與民間機構20日開會之後，已經撥款30萬歐元，並承諾採取一系列緊急干預措施。市長卡薩門蒂（Andrea Casamenti）說明，這些措施旨在「保護當地公民與經濟活動」，並且宣布成立常設委員會，但沒有透露細節。