密集恐懼！義濱海小鎮「蠓蟲入侵」　居民出不了門超崩潰

▲奧爾貝泰洛遭到蠓蟲入侵。(圖/翻攝change.org)

記者吳美依/綜合報導

義大利濱海市鎮奧爾貝泰洛(Orbetello)爆發「蟲蟲危機」,數以百萬計、密密麻麻的「蠓蟲」(midges)大舉入侵,讓居民嚇得無法出門,呼籲當局宣布進入緊急狀態,以對抗這場災難。

奧爾貝泰洛位於義大利西海岸,鄰近托斯卡尼(Tuscany)海岸的自然保護區「奧爾貝特洛潟湖」(Orbetello lagoon),最近3周飽受蠓蟲之害,居民只敢待在室內,當地旅遊業與商家更是深受威脅。

漁民們認為,這場蟲蟲危機可能肇因於2024年魚苗大規模死亡,因為這些小魚正是蠓蟲幼蟲的天敵與主要捕食者。他們指出,魚苗死亡是因為潟湖生態系整體缺氧,當地過去也曾發生類似事件。

Swarms of midges are bugging a Tuscan beach town, which wants an emergency declared to help https://t.co/bKEJ9jU8vQ pic.twitter.com/1DQ9auBwZs