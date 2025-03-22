台中清水50年大樓塌陷！緊急安置26人　8人堅持回去繼續住

▲清水50年大樓塌陷，市府緊急安置居民，但當中有8名住戶返回大樓續住。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中清水中興街一處近50年老舊大樓5、6樓，今（22）日凌晨發生塌陷事件，所幸無人傷亡。台中市政府表示，事件後一共疏散13戶、現場共疏散13戶、協助安置民眾35人，其中9戶26人送旅館安置、依親1戶1人、另有3戶計8人則返回大樓繼續居住，公所將全力協助後續安置事宜。

台中市民政局表示，市府針對此案已立即啟動關懷機制，現場共疏散13戶、協助安置民眾35人，當中有8人則返回大樓繼續居住。局長吳世瑋表示，目前經評估返家居住的住戶位置未受到塌陷事件影響，但市府會持續關注，若有危險也會進行安置。

▲都發局表示，將委請建築師公會前往現場做安全評估現勘鑑定。（圖／市府提供）



消防局在今日凌晨1時44分獲報清水區中興街一處大樓發生5、6樓層塌陷意外，立即派遣第四大隊、轄區清水分隊等共計4個單位，出動各式消防車8輛、消防人員22名於1時51分抵達現場，現場由組員陳淩煌擔任指揮官。經查該建築物為6層樓RC連棟建物，5樓及6樓皆無人員居住，其餘樓層已於3時19分全數疏散完畢，無人員傷亡。

都發局指出，該發生坍塌的老舊大樓，在確保人員疏散完成後，已立即警戒封鎖，將由都發局委請建築師公會前往現場做安全評估現勘鑑定