　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中清水50年大樓塌陷！緊急安置26人　8人堅持回去繼續住

▲清水50年大樓塌陷。（圖／市府提供）

▲清水50年大樓塌陷，市府緊急安置居民，但當中有8名住戶返回大樓續住。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中清水中興街一處近50年老舊大樓5、6樓，今（22）日凌晨發生塌陷事件，所幸無人傷亡。台中市政府表示，事件後一共疏散13戶、現場共疏散13戶、協助安置民眾35人，其中9戶26人送旅館安置、依親1戶1人、另有3戶計8人則返回大樓繼續居住，公所將全力協助後續安置事宜。

台中市民政局表示，市府針對此案已立即啟動關懷機制，現場共疏散13戶、協助安置民眾35人，當中有8人則返回大樓繼續居住。局長吳世瑋表示，目前經評估返家居住的住戶位置未受到塌陷事件影響，但市府會持續關注，若有危險也會進行安置。

▲清水50年大樓塌陷。（圖／市府提供）

▲都發局表示，將委請建築師公會前往現場做安全評估現勘鑑定。（圖／市府提供）

消防局在今日凌晨1時44分獲報清水區中興街一處大樓發生5、6樓層塌陷意外，立即派遣第四大隊、轄區清水分隊等共計4個單位，出動各式消防車8輛、消防人員22名於1時51分抵達現場，現場由組員陳淩煌擔任指揮官。經查該建築物為6層樓RC連棟建物，5樓及6樓皆無人員居住，其餘樓層已於3時19分全數疏散完畢，無人員傷亡。

都發局指出，該發生坍塌的老舊大樓，在確保人員疏散完成後，已立即警戒封鎖，將由都發局委請建築師公會前往現場做安全評估現勘鑑定

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
601 2 5673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南港Lalaport首個周六！　人潮畫面曝
IG號召！百猴聚集北海岸「炸街」　警狂開86罰單
《古惑仔》男星頸部大動脈撕裂！　被告知30%會癱瘓：別救我回
私訊遭惡評灌爆！「最衰家寧」崩潰：瘋了嗎
雪莉親哥不忍了！連2篇開砲金秀賢：你要從高處掉下了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「還差7個枕木紋」駕駛慢速禮讓行人　1原因仍挨罰

IG號召夜遊嗑肉粽！百猴聚集北海岸狂拉音浪　警請吃86罰單

借拉風賓士載友拜拜！西濱猛撞緩撞車　車頭車尾爛毀...駕駛超慘

美容師輕生「租屋處變凶宅」房東告她母親　求償200萬結果曝

小兒麻痺被譏「肢障人士」竹崎男拿西瓜刀理論　4人受傷送醫

台南爸借兒名貸款被拒！怒持棍棒砸車　他氣炸「開車撞父」畫面曝

判刑5月拒入獄！還與友聯手毆警　桃園2莽男這下慘了

台中清水50年大樓塌陷！緊急安置26人　8人堅持回去繼續住

怪妻太愛騎單車「12天騎5次」　夫先外遇想離婚獲判准

愛神又來了！婦為愛沖昏頭4度受騙...險匯165萬　高雄警急阻詐

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

行動電源飛機上起火！全員瘋狂搜刮瓶罐滅火 連蘋果汁都拿來用

【砸瓶大賽】陸倆熊孩子摔破23瓶酒　媽：小孩已揍！

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

滯留太空288天「老10歲」　她滿頭白髮臉頰凹陷！NASA才給3萬補貼

「還差7個枕木紋」駕駛慢速禮讓行人　1原因仍挨罰

IG號召夜遊嗑肉粽！百猴聚集北海岸狂拉音浪　警請吃86罰單

借拉風賓士載友拜拜！西濱猛撞緩撞車　車頭車尾爛毀...駕駛超慘

美容師輕生「租屋處變凶宅」房東告她母親　求償200萬結果曝

小兒麻痺被譏「肢障人士」竹崎男拿西瓜刀理論　4人受傷送醫

台南爸借兒名貸款被拒！怒持棍棒砸車　他氣炸「開車撞父」畫面曝

判刑5月拒入獄！還與友聯手毆警　桃園2莽男這下慘了

台中清水50年大樓塌陷！緊急安置26人　8人堅持回去繼續住

怪妻太愛騎單車「12天騎5次」　夫先外遇想離婚獲判准

愛神又來了！婦為愛沖昏頭4度受騙...險匯165萬　高雄警急阻詐

內政部擬投入6億　擴大公設管線資料庫應用減少道路重複挖掘

1歲女兒「突連續發燒5天」飆到42度！洪詩急抱送大醫院：第一次遇到

傳達普丁親筆信！俄前防長蕭依古「緊擁金正恩」　首談北韓派兵

黃子韜宣布要賣衛生棉！斥黑心廠商下18層地獄…將蓋「透明工廠」

檢察官任司法院長惹議　國民黨團：嚴格審查是否有政治干預

南港Lalaport首個周六人潮曝！哈利波特發整理券4點後入場　LOPIA保冷袋狂賣千個

天使臉孔女星拍戲「真實面貌」曝光　松山研一抓包她偷吃

大法官人事同意權「再一次」　全律會喊話朝野立委：請理性專業

Skoda「大改款Superb」送審名單曝　雙動力、預計今年下旬登場

大谷翔平幕後暖舉曝光　默默讓山本受訪、合照也不搶C位

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

社會熱門新聞

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

快訊／台中大樓凌晨塌陷！　緊急撤離34人

金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」立刻炒他魷魚

獨／金髮Yuki偽造文書前科！法院證實「許男」

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

台中大樓塌陷空拍畫面曝！5、6樓崩落呈V字型

台中「塌陷大樓」原貌曝光！　34住戶凌晨緊急撤離

陸配「亞亞」聲請停止執行被駁回！

台中虐死命案驚悚酷刑！拿打火機燒他肛門

2陸配散布「武統言論」遭廢止居留離境

快訊／台南亞太工業區惡火1死　10間公司被燒毀

高雄外送員突左切遭撞　監視器畫面曝光

即／花蓮車站前意外！計程車暴衝「5人受傷」送醫

退伍前偷4女兵內衣褲　二等兵下場曝光

更多熱門

相關新聞

台中大樓塌陷空拍畫面曝！5、6樓崩落呈V字型

台中大樓塌陷空拍畫面曝！5、6樓崩落呈V字型

台中市清水區一棟6層樓大樓今(22日)凌晨1時許傳出5、6樓塌陷意外，現場緊急撤離13戶、34人；初步了解，該棟大樓屋齡近50年，疑似年久風化，且當時建商疑似資金不足，未能完成建設，導致房屋結構不完整，因此才會出現塌陷意外。

遭比特犬咬恐釀2大傷害　醫揭嚴重後果

遭比特犬咬恐釀2大傷害　醫揭嚴重後果

中捷橘線通車倒數14年　在地：沿線1區買得到3字頭新案

中捷橘線通車倒數14年　在地：沿線1區買得到3字頭新案

比特犬今日沒入　籠內被摸頭安撫

比特犬今日沒入　籠內被摸頭安撫

女受困柬埔寨572天！雙眼失明慘被丟路邊

女受困柬埔寨572天！雙眼失明慘被丟路邊

關鍵字：

清水危樓安置旅館

讀者迴響

熱門新聞

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

快訊／台中大樓凌晨塌陷！　緊急撤離34人

Andy哽咽哭了　求觀眾不要再贊助

金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」立刻炒他魷魚

即／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖大S遺願也曝光

獨／金髮Yuki偽造文書前科！法院證實「許男」

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

高雄62年老牌醫院邱外科　驚傳4月熄燈

台中大樓塌陷空拍畫面曝！5、6樓崩落呈V字型

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

97萬老濕姬認了被騙裸照！

更多

最夯影音

更多

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面