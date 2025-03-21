德州殺貓男被判刑40年　不得假釋！

▲美國德州23歲男子卡斯威爾（Gabriel Skyler Caswell）因在動物收容所虐待並殺害數隻貓咪，而被判處40年有期徒刑。（圖／翻攝自X平台）

圖文／CTWANT

美國德州23歲男子卡斯威爾（Gabriel Skyler Caswell）因在動物收容所虐待並殺害數隻貓咪，而被判處40年有期徒刑。此前，他已因其它相同罪名被判入監服刑30年，然而他在美東時間18日又承認犯下另外12項虐待動物罪，因此被判處額外10年監禁，且他在服刑期滿之前無資格獲得假釋。

綜合CBS新聞、WFAA-TV和《沃斯堡星報》的報導，帕克郡地區檢察官斯溫（Jeff Swain）表示，韋瑟福德（Weatherford）警察局於2023年開始調查韋瑟福德帕克郡動物收容所內的多隻貓咪死亡事件，起初調查人員認為這些貓咪可能是死於「疾病」，然而驗屍結果卻顯示為陰性。

警方表示，直到2023年7月，動物收容所的1名員工目睹了他的同事卡斯威爾正在虐待1隻小貓，且調查人員獲得了卡斯威爾虐貓行為的關鍵監視器影像後，這位貓咪殺手才被逮捕。

帕克郡檢察官斯溫在1份聲明中表示：「卡斯威爾先生最終之所以被繩之以法，是因為1名收容所員工正好撞見他在虐待小貓。從那時起，收容所員工和韋瑟福德警察局的警員們花了數百小時的時間審查監視錄影器，這些影像證明了卡斯威爾的所作所為，並最終讓我們了結了15起案件。」

根據警方獲得的影片顯示，卡斯威爾在收容所內涉嫌將小貓扔向牆壁、踩踏牠們，甚至砸碎貓咪的頭部和頸部，再把小貓的屍體丟進垃圾桶處理掉。

地區檢察官辦公室表示，這些影片在審判期間播放時，一度讓陪審團成員「哭成一片」，而媒體也因為影片內容過於殘忍，所以並未釋出這些片段。

斯溫還透露，卡斯威爾向警方坦承，他因家中嬰兒帶來的壓力，以及無法觀看色情影片而將憤怒發洩在小貓身上，「在我近30年的檢察官生涯中，我見過一些可怕的事情。然而，我從未在影片中親眼目睹這種特殊的殘忍行為。像這名被告那樣，直視無辜小貓的眼睛，並親手扼殺牠們的生命，這是一個多麼病態和扭曲的人才做得出來的事。」

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