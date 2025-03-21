女童「穿性感跳啦啦隊」被批噁心　LuxyGirls嗆酸民：不喜歡就滾

▲LuxyGirls表演有女童參與，引起網友討論。（圖／翻攝Threads）

記者葉國吏／綜合報導

職籃啦啦隊LuxyGirls近日表演時，出現一位女童穿著性感服與演出，被網友質疑是否適當。對此，LuxyGirls在threads發文回嗆酸民「免費看就看，不喜歡就滾」。

根據了解，這名女童的家長同意她參與演出，且女童本身也喜愛表演。不過有網友質疑啦啦隊服裝過於清涼，不適合女童穿著。網友在PTT上討論此事，其中不少人認為應該更有保護意識，「小孩穿著暴露公開放在網路上被拿去做什麼都有可能了」。

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▲LuxyGirls。（圖／記者孟育民攝）

然而，也有網友認為女童只是穿著表演服裝進行可愛的表演，並表示「用這種標準去看，小孩不能游泳也不能學芭蕾舞」。LuxyGirls成員舒子晨則希望女童不要受到酸民影響，「繼續來跳舞」。

LuxyGirls則在threads發文，強調該啦啦隊不是酸民能夠控制的地方，「不是隨便去跟球團協會靠北靠母，就會有人出來配合你們網路霸凌公審」。他們批評酸民自以為高尚，卻用低級字眼進行謾罵，「先管好你自己吧！你們不配也沒資格！」並呼籲酸民不要逼別人跟他們一樣負面。