新竹20官警遭起訴！他圖建案投資分潤　幫建商「抽罰單」下場慘了

▲新竹地檢署發言人黃振倫說明案情。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、戴若涵／新竹報導

新竹地檢署2024年接獲民眾舉報，指新竹市有部分官警疑似受民眾請託，協助抽回罰單。竹檢20日宣布偵結，依照圖利等罪嫌，將新竹市警察局保安科宋姓秘書、新竹市警察局第一分局偵查隊張姓偵查佐、北門派出所李姓所長、時任北門所呂姓、李姓等巡佐等20人起訴。

根據檢方調查，保安科宋姓秘書與新竹某建設公司負責人交好，知道該公司負責人、員工、友人常常因違規停車遭員警開單，他為了維持自身與建商的良好互動及利益關係，將與該建設公司相關人等的交通違規罰單，傳給北門派出所李姓所長、第一分局偵查隊張姓偵查佐、新竹市警察局第二分局文華派出所吳姓所長，要求3人指示基層員警協助抽單，張姓偵查佐收到訊息後，再轉達呂姓巡佐，李姓所長、張姓偵查佐、吳姓所長、呂姓巡佐等人隨即指示15名下屬，協助抽白單。

檢方指出，宋姓秘書曾任新竹市警察局少年隊副隊長、刑事警察大隊副大隊長、分局偵查隊隊長等刑事偵查單位的主管，應該誠實清廉，竟然為了投資建案分潤的個人私利，主動討好在地知名建商，協助抽白單，建請法官從重量刑，以正官箴、以儆效尤。

而李姓所長、張姓偵查佐、吳姓所長、呂姓巡佐等4人從警多年，不思傳遞敬業公平執法精神，反倒積非成是，將關說請託不當觀念傳遞給新進警察同仁，使國家機器公平執法運作產生鏽蝕效應，考量4人是拘束於請託關說的舊時代思維及錯誤觀念中才犯案，惡性不大且犯後坦承犯行，請法院量處適當的刑期。

至於基層15名員警，檢方認為，他們是受到警界學長的請託，礙於同仁情誼或是拘於警界抽白單的陋習文化中，才會犯下錯誤，經過偵查程序後，已經知道警惕，應該沒有再犯的可能，且15人從警多年都沒有重大不良的表現，也坦承犯行知道悔悟，建請法院從輕量刑，給予緩刑的機會改過自新。