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台中婦「長皮蛇」無法睜眼徘徊街頭　警即時援助護送返家

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲靠撿回收的老婦因眼睛腫漲無法睜眼，靠摸索要回家，民眾見狀報警求援。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）記者李陳信得／台中報導

台中東勢分局東勢派出所3月12日17時許接獲熱心民眾報案，稱東勢區新盛街道路上，發現一名老婦人獨自行走在道路上，疑似雙眼無法視物，行動緩慢且舉止顯得不安，恐有發生危險之虞，請求警方到場協助。警方獲報後，立即派遣巡邏員警趕赴現場，確認老婦狀況並通知119到場救護，以確保其安全無虞。

報案民眾描述該名老婦步履蹣跚雙眼腫脹，在馬路邊來回徘徊，時而停下來摸索，似乎無法確定前方方向，狀況令人擔憂，熱心民眾擔心老婦人可能因視力受損或身體不適而發生意外，遂立即撥打110報案，請求警方前來協助。

巡佐洪偉倫、警員程曉筠接獲報案到達現場，確認老婦無明顯外傷後，僅雙眼嚴重腫脹到無法完全睜開，先將其帶至路旁安全區域休息，並聯繫119到場救護，里長路過也上前關心，經耐心溝通得知70歲黃姓婦人，家住東勢區，因家中經濟不佳仍需外出撿拾回收物貼補生活，已於12日早上已至醫院就診，確定眼周腫脹為感染皮蛇，並表示無須再由119送醫就診。

員警透過行動查詢系統後，得知黃婦居住地址後，便將黃姓老婦載返該址，並攙扶陪同黃婦返回家中，黃婦返家後對熱心的民眾、消防及警察同仁致上十二萬分謝意。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢分局東勢派出所所長周信忠提醒，若家中有視力不佳、行動不便或有視力障礙的長者，建議外出時應有親友陪同，或可配戴可識別身分及聯絡資訊的手環或識別證，以便在緊急狀況時能夠迅聯繫到家人，確保安全無虞。此外，若民眾發現街頭有疑似需要幫助的民眾，請不要猶豫，可立即撥打119或110報案，降低意外發生的風險，每個人多一份關愛，社會多一份溫暖，讓更多人關注到弱勢老年人群的安全與健康問題，以維護社會安全。

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