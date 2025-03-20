領養比特犬「Lucky」再露曙光！高雄一名養殖業大亨有意願

▲2度咬人的比特犬「Lucky」屬7歲以上老狗，據飼主所說已經飼養10年，並且已絕育。（圖／台北是動保處）

圖文／CTWANT

台北一名徐姓男子飼養比特犬「Lucky」，這個月卻在11天內發生2次意外，犬隻都在等紅燈的時候「開車窗跳車」撲咬機車騎士，引發社會譁然。動保處裁罰飼主共20萬，並將犬隻執行沒入，目前安置在台北市動保處。嘉義一名飼主原本有意願領養，但因家人和朋友反對而告吹，如今又傳出第2名領養者，是一名位於高雄的養殖魚塭大亨。

原本傳出嘉義有飼主有意願領養Lucky，然而網路隨即出現反對聲音，大批網友在臉書《綠豆嘉義人》社團中留言：「拜託領養者深思！我們嘉義居民不歡迎牠」、「換個地方咬人？」「來嘉義的話，那每個人是不是車上都要帶個防備的東西出來，確保個人安全，才不會被咬傷呢！真是的，是來亂的嗎！」「嘉義騎機車的人不少耶，賣鬧啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，該名飼主過去有飼養比特犬的經驗，豢養地點與他人共用，但消息曝光受到其他人反對，因此反悔「可能沒有辦法了」。

不過現在又出現第2名有意願領養的飼主，據《三立新聞》報導，是來自高雄市的養殖魚塭大亨，有養過高加索犬的經驗，也有環境可以讓Lucky恣意奔跑，條件是要經動保處評估後，才能確定是否為合格的領養人。

臺北市動保處技正華心惠說明，目前比特犬個案仍以領養優先，由於Lucky是養了10年的家犬，對陌生人和聲音都極為敏感，因此會先評估Lucky的身心狀況，是否能夠適應新環境；再者也會評估飼主是否有飼養能力，特別是和Lucky的互動，以Lucky敏感多疑的個性，光是要帶出籠子都不算容易，所以會專注在人狗互動。

延伸閱讀

▸ 彩券賣完了…婦人「隨手改拿刮刮樂」以為中30萬 聽店員尖叫才知爽中3000萬

▸ 2句話說完「家寧4點聲明」 律師嘆「真是悲劇」：公關應是必備技能

▸ 原始連結