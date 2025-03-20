老公劈腿酒店女違反協議！正宮求償1361萬　敗訴理由曝

▲人夫外遇劈腿，正宮求償駁回。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1對夫妻結婚15年，雙方約定若丈夫外遇要將房地產歸妻子所有，並支付200萬元賠償金，未料男方在中國外遇酒店女，妻子怒告民事求償，主張房子賣出3386萬，借給丈夫及公公，她僅拿到386萬元，請求丈夫應履行約定賠償支付1361萬及賠償精神損失，法官認為，請求無法律依據，裁定駁回。

依據判決書，妻子主張，丈夫在婚姻期間多次外遇，於2018年11月12日，雙方簽訂了一份保證書。該保證書約定，若男方再次背叛婚姻，則需3000多萬豪宅歸其所有，並支付200萬元賠償金。丈夫於2020年4月至5月間在大陸地區再次外遇，因此要求丈夫履行保證書中的義務。

被告主張，承認與一名酒店女子短暫交往，但否認原告的部分主張。被告表示，當時房地自購買就登記在妻子名下，後來又賣掉，已履行保證書中房地產轉歸原告所有。至於原告返還被告父親的款項及借款，被告認為這些行為與保證書無關，且否認有向原告借款1,250萬元。此外，被告主張保證書中約定的賠償金額過高，應予酌減。

法官審理認為妻子已出售房地並已取得款項，被告已履行該條件，請求支付1361萬元缺乏法律依據。其次考量被告違反夫妻忠實義務、違反協議書承諾，與其他女子發生婚外情，破壞婚姻生活信任及圓滿，及妻子所受精神損害以及雙方的經濟狀況，認為保證書中約定200元賠償金額亦屬無據，駁回原告聲請。