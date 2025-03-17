17歲女兒不肯嫁！爸媽衝學校當眾勒頸「名譽殺人」　離譜畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國華盛頓州一名17歲少女因拒絕父母安排的結婚對象，在校門口遭父母當街攻擊，企圖「榮譽殺人」，所幸同學與警方介入成功救下少女。而她的父親被捕時不僅未關心女兒生死，反而瘋狂大喊要妻子「快把車開走」，一心擔心警方偷走他的車。目前2名嫌犯已被起訴，案件仍在審理中。

根據《每日郵報》，本案發生於去年10月18日，受害少女不願聽從雙親安排，和家鄉伊拉克一名年長男性結婚，為了逃避父母從家中跑到學校Timberline高中，未料在校門口遭父親伊赫桑（Ihsan Ali）當眾撲倒勒頸。少女16歲的男友和其他學生見狀立刻上前營救，最終在路人瓦格納（Josh Wagner）協助下，將伊赫桑按倒在地。

▲ 伊赫桑被眾人合力按倒在地。（圖／翻攝自YouTube）

警方獲報後迅速趕到，而《每日郵報》近日取得警方密錄器畫面進行翻譯發現，伊赫桑被上銬後不斷用阿拉伯文向妻子和另一個女兒哈寧（Haneen）大喊，「快把車開走，不然他們會把車偷走！」

他拒絕和警方交談，不斷要求和妻女說話，卻從未詢問被攻擊的女兒是否安然無恙。警方後來發現，這對父母早在案發前就曾報警稱女兒「離家出走」，當時警方曾告誡伊赫桑不要去學校鬧事，但他仍執意前往。

少女告訴警方，父母計畫將她送回伊拉克強迫結婚，拒絕後遭到嚴重虐待，甚至多次揚言殺死她。她的男友則表示，案發當天她父母已準備好機票，打算強行將她帶上飛機，而少女為逃離命運才跑到學校求助。當時伊赫桑突然從車上衝出，一拳打向她男友，接著對女兒施暴，直到周圍學生合力制止。

警方在案發4天後才發現少女母親札赫拉（Zahraa）也曾勒頸傷害女兒，並對她發布逮捕令。而她得知自己被列為嫌犯後，立刻帶著年幼子女逃往加拿大並試圖越境，最終於10月22日被海關人員逮捕。檢方已對夫妻倆提出謀殺未遂、綁架未遂及攻擊等多項指控，保釋金分別為100萬美元及50萬美元，兩人目前均關押候審。