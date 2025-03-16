營收崩成本卻飆升「公路客運擬喊漲」　公會：下半年提調整申請

▲公路客運成本高漲，公會規劃下半年提出運價檢討申請。（資料示意圖／屏東客運公司提供）

記者李姿慧／台北報導

繼國道客運去年通過運價調整並陸續調漲後，行駛一般公路的公路客運也研擬喊漲，由於人事、維修以及輪胎等原物料成本高漲，載客率依舊未回到疫情前，營收和客運量衰退逼近4成。根據規定，公路客運運價可每2年檢討一次，客運公會全聯會規劃今年下半年將提出調漲申請。

根據公路局統計，疫情前2019年公路客運路線有637條，客運收入118億4687萬4002元，客運人數1億2841萬4214人次，不過疫後客運業營運仍未復原至疫情前，2024年公路客運路線剩539條，客運收入72億1207萬4493元，客運人次8075萬3028人次，客運營收大幅減少39.1%，客運人次也衰退降幅約37.1%，公路客運路線也停駛和減少98條。

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由於客運業營收和載客量回不去疫情前，加上各項經營成本高漲，根據法規規定，公路客運除遇有特殊情形外，運價每2年檢討1次，由於上次公路客運調漲為2023年5月，由政府補貼漲幅凍漲票價，即將屆滿2年之際，客運公會也將再度啟動運價調整申請。

中華民國公共汽車客運公會全聯會秘書長謝界田表示，公路客運依規定可每2年檢討一次運價，今年5月將屆滿2年，客運業者負擔成本高漲，目前公會正蒐集各客運業者營運和成本資料，後續將針對運價調整幅度討論，預計今年下半年向公路局提出運價調漲申請，期盼政府未來可以針對漲幅補貼，另外使用者付費，消費者也負擔一部分，透過補貼降低對消費者的影響。

不具名客運業者表示，目前營運各項成本都增加，公路客運駕駛薪資也往上調薪，市區公車駕駛也都有加薪，油價也在漲，維修費用、原物料全面都在漲，但旅客搭載率跟疫情前比，仍沒有回到疫情前，旅客回溫速度跟不上各項成本漲價速度，確實有必要檢討運價反映成本。

另一名客運業者則表示，公會目前已經在蒐集各家業者資料，大概今年5月或6月就會向公路局提申請調漲，公路客運有一大部分採里程補貼，中央政府1公里補貼45.51元，但有些地方政府對市區公車補貼1公里可到52元，因為沒人要跑，主要是業者成本加重，通膨下輪胎、修繕、人力成本全都漲，司機薪資成本也大增，人事、修繕、原物料是公路客運三大主要成本，在高成本壓力下盼能反映，也希望中央政府補貼不要落差太大，可以比照地方政府。

首都客運總經理李建文也指出，市區公車在地方政府補貼下已幫駕駛調高薪水，公路客運和國道客運路線壓力也很大，駕駛很缺乏，因此也比照雙北市區公車駕駛加薪8千元，讓人事成本大增，此外，場站租金也大幅增加，公路客運常用到六期環保柴油車，非常昂貴，光車輛成本就增加1成5以上，整體營業成本也攀升超過1成，希望主管機關可以核實檢討讓業者反映成本。

對此，公路局表示，根據規定，公路客運確實每2年就可以檢討一次運價，將等公會提報後討論和檢視。