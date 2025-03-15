賠不完！25歲男開租賃車「撞毀12車」　網嘆： 年紀輕輕就負債

▲王男駕車突自撞停放的12部汽機車，且該車為租賃車，他恐將負起巨額賠償。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

高雄市三民區今（15）日清晨5時許發生一起自撞事故！1名25歲王姓男子駕車行經事發路段時，疑因精神不濟恍神，接著失控撞上停放路旁的12部汽機車，所幸未造成人員傷亡，警方獲報到場後排除他酒駕情事，但仍須依法處罰鍰，由於肇事車輛為租賃車，此事曝光後令網友直呼「賠不完」。

據了解，王男駕駛白色iRent租賃車，沿建工路東向行駛途中，他疑似因精神不濟，進而失控偏離車道後，不慎「保齡球式」撞毀對向停放的12部汽機車，分別為2台汽車、7輛機車、2部自行車及1部微型電動車，猛烈的撞擊力導致車輛零件碎落滿地，場面狼藉不堪，幸虧並未造成人員傷亡。

由於租賃車都有車禍保險，但自撞車禍仍有部分保險不含括，或是需要駕駛另外加價選購才有。此事在網路上曝光後引發大批網友熱議，還有民眾推測若王男無選購自撞保險，13輛毀損的車輛他將賠不完，並嘆息「年紀輕輕就負債」。

警方表示，清晨5時許獲報建工路發生交通事故，警方到場後發現是，停放路旁的12部汽機車慘遭1輛租賃車撞毀，經酒測排除王男酒駕情事，但肇事行為已違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款，及《道路交通安全規則》第94條第3項規定，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇因仍待交通大隊進一步分析研判。

延伸閱讀

▸ Andy老師小套房系列影片埋伏筆？ 網友重刷影片坦言「感受不同了」

▸ 台南人妻「偷吃武術教練」為他生子！尪驗子DNA驚覺被綠 崩潰向姦夫求償百萬

▸ 原始連結