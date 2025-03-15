面試走錯公司！他誤打誤撞被錄取　網笑翻：反正都是當牛馬

▲原PO面試工作走錯公司，竟毫不知且被錄取。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

近日大陸一名網友發文分享自己的迷糊經驗，他指出自己面試工作的時候走錯公司，竟然還誤打誤撞被錄取了。貼文一出引起熱議，就有網友表示「都是當牛馬，待在哪裡都一樣，計較這些幹什麼？」

上錯車或認錯家門的事件時有所聞，不過大陸一名男網友竟然連面試工作都走錯地方，甚至是公司人資部門的人傳訊息給他，他才發現自己走錯公司了。該名網友在文中提到，以前一直以為「面試走錯公司」是搞笑影片的劇本，直到自己真的走錯地方，面試了一家從來沒投過履歷的公司，才知道這情況在真實生活中也會發生。

原PO表示，面試時自己並未發現有異，最後甚至順利錄取，和老闆談妥薪水及上班時間後，原PO和老闆表示需要考慮一下便離開，這時原PO接到原本要去面試的公司傳來訊息，詢問原PO是否已抵達面試地點。原PO回覆表示自己已經面試完了，而且還是老闆親自面試的，這時接洽人員小心翼翼的問道「你是不是走錯了？」原PO這才發現自己搞了一場烏龍。

貼文一出，引起熱議，網友紛紛留言「上錯花轎嫁對郎，去錯公司上對班」、「反正都面試完了，將錯就錯吧」、「都是當牛馬，待在哪裡都一樣，計較這些幹什麼」、「我也試過，我還面試成功了，現在就在這間公司上班」。

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