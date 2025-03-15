球迷注意！NB X 大谷全新聯名款限量開賣　網掀搶購熱潮

消費中心／綜合報導

全球盛讚「比漫畫還漫畫」的大谷翔平，無疑是近年棒球界最具代表性的球星，佔據所有版面的投打「二刀流」實力，不斷寫下大聯盟紀錄，更達成「50轟50盜」的紀錄，榮獲國聯MVP等亮眼成就。無論在賽場上還是場外，大谷翔平總吸引著球迷與媒體的關注。身為New Balance全球品牌大使的大谷翔平，與NB攜手推出2025全新聯名系列「Ohtani Signature Collection」並於3月15日在台灣、日本同日開賣，消息一出立刻引發所有球迷討論及摩拳擦掌，急著想穿上大谷聯名商品展示「谷粉」身分，以行動表達對大谷的支持與熱愛！

▲New Balance全球品牌大使的大谷翔平，與NB攜手推出2025全新聯名系列「Ohtani Signature Collection」。（圖／品牌提供，下同）

不光是運動的成就吸引目光，大谷與妻子真美子的日常穿搭風格也經常成為粉絲話題焦點。此次大谷與New Balance聯名的限量款產品，透過設計簡約卻充滿細節的單品，完美演繹夫妻倆日常既輕鬆又時尚的運動潮流風格，在大谷實穿照中能看到此次新推出的限量版外套，胸口的刺繡專屬Logo成為設計亮點，全身的搭配更展現出大谷翔平的鄰家男孩卻不失質感的的特質。

而與NB第二年合作的大谷翔平聯名系列Ohtani Collection，除了有引領潮流又實穿的大谷限量款系列，也保留了去年廣受好評以大谷Logo為設計主體的經典款系列，運用黑、白、灰三種百搭色，貼合不同消費者的穿搭喜好，此次更推出童裝系列，讓小小谷粉一起感受大谷魅力，無論是哪一系列、哪一個年齡層，Ohtani Collection都滿足了球迷對大谷的熱愛，也讓每一位穿上這些商品的人都能感受到大谷所代表的「賽場精神」。

▲與NB第二年合作的Ohtani Collection，新推出了引領潮流又實穿的大谷限量款系列。

此外聯名系列更加碼推出在台灣首度亮相的「Ohtani 1棒球釘鞋」這款釘鞋正是2024年大谷征戰球場所穿的相同款式，使用其球隊配色結合大谷的球場精神，鞋舌上刺繡的SO1字樣，更是為這雙「Ohtani 1」增添滿滿的收藏價值，Ohtani 1也是經由NB研發團隊根據大谷翔平的專業意見所設計，結合NB招牌的FuelCell中底科技，一次滿足投球與打擊的需求，讓頂尖選手的實力完全釋放！

▲聯名系列更加碼推出在台灣首度亮相的「Ohtani 1棒球釘鞋」。

而此次另一雙限定販售的Ohtani 1 訓練鞋Lab Work 配色也是大有來頭，以運動員參與研發與測試的理念作為全系列的設計語言，鞋底鮮豔的藍綠配色代表雙足受壓力測試時的反應，此款一推出就在美國造成球迷瘋搶盛況，連脫口秀主持人都曾開口問大谷翔平能否割愛一雙，可見在美國造成極大的旋風，也成為谷粉心中的夢幻逸品。

▲另一雙限定販售的Ohtani 1 訓練鞋Lab Work 配色也是大有來頭，此款一推出就在美國造成球迷瘋搶盛況。

「大谷熱」不僅旋風式橫掃美國，去年首次推出的聯名系列即讓許多粉絲扼腕沒有及時入手，也因此今年新推出的 Ohtani Signature Collection釋出上市資訊後，網路上隨即掀起一波熱烈的反應，網友紛紛留言：「大谷穿什麼我都要買」、「釘鞋真的好帥」、「什麼都可以讓就這次不能讓」。

▲今年的大谷聯名款式已在西門町概念店4樓以「Ohtani Signature Collection限時特展」全品項展出。

而今年的大谷聯名款式已在西門町概念店4樓以「Ohtani Signature Collection限時特展」全品項展出，不只能一睹全新的聯名商品，現場更有大谷翔平同款手套一起亮相，讓粉絲親眼看見MVP選手的賽場裝備，而不能到西門的球迷也別緊張，全台球迷都能在指定門市一同搶購，讓所有球迷都能夠近距離感受聯名商品，不管是不是大谷忠實粉絲，都必須手刀走進門市，感受超級球星大谷翔平所帶來的魅力！

▲▼手刀走進門市，感受超級球星大谷翔平所帶來的魅力！