赴陸旅遊要落實「登錄制」　旅行社質疑：不填寫是否有罰則

▲桃園機場等行李人潮。（示意圖／桃園機場提供）

記者彭懷玉／台北報導

因政治因素，導致兩岸觀光未能正常交流，從2019年來「兩岸何時破冰」一直是旅遊業者關心的議題。不過，昨日總統賴清德發表談話中提及，鑑於赴中旅行風險愈來愈高，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險意識、落實登錄及揭露制度等，此舉引發業者不滿，直言「兩岸開放更加遙遙無期」，且登錄制的強度為何？

據陸委會發布數據，2024年1月至10月，就有230.4萬人次前往大陸，包含經商、求學、旅遊等目地。總統賴清德談話當中提到，台灣出境到大陸旅行的旅客要落實登錄制度。對此，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，「是呼籲民眾自主性填寫，還是強制執行？不填寫是否會有罰則，這些細節都還未確認。」

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▲桃園機場航班。（示意圖／桃機公司提供）

李奇嶽認為，此要求限縮了旅行社的發展，未來兩岸觀光交流恐怕只會更緊張。在此不利氛圍下，台灣旅行業赴陸禁團令要解除，可能會更加困難，而大陸旅客來台觀光開放更是遙遙無期，旅行業對此感到十分憂心。

至於交通部長陳世凱提及，到現在還有幾十位台灣人被滯留在中國大陸。李奇嶽則回應，只提大陸很不公平，是否應該把被滯留當地的理由列出來，或許是因旅行時觸犯當地法律、規章，「我就曾在日本街頭看到台灣人被日本警方抓走，假使今天台灣人在國外觸犯法律，是否該將司法原因通通列出，而非只針對單一國家。」

另有不具名業者透露，去年暑假，某大學老師從台北出發，中停大陸轉機，要到歐洲旅遊，但他忘了登錄，回台時被海關叫去問話，結果竟被罰錢。該業者認為，還是乖乖填寫國人赴陸港澳動態登錄較為妥當。