家寧爸PO家族聚餐合照！網「揪出1細節」：根本沒把Andy當一家人

▲眾量級由Andy、家寧組成。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



記者施怡妏／綜合報導

網紅眾量級Andy指控前女友家寧一家的8大罪狀，過去辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權，且10年來每個月只領到5.5萬元與微薄獎金，與家寧分手後更是一無所有，甚至遭無緣岳母逼簽25%股權轉讓，有網友PO出照片，Andy與家寧一家人吃飯，但張爸爸在臉書PO出的照片卻沒有Andy。

有網友在Threads發文，2022年Andy與家寧一家人聚餐，家寧爸爸在臉書發文，「過年帶爸爸來吃晚餐，女兒請客」，接著PO出一張全家人的合照，不過，該場聚會Andy也在場，家寧爸爸只在該篇貼文的留言區PO出有Andy版本的合照。原PO直呼「魔鬼都在細節裡」。

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貼文曝光，掀起網友討論，「這餐吃相真難看」、「一個自拍，一個請Andy拍」、「還只說『女兒請客』，哇真的是沒把女兒男友放在眼裡耶」、「原來是員工請客的公司尾牙」、「以前以為照片表現的是感情，現在知道照片表現的是財產」、「細思極恐的一家人」、「很可憐，根本沒當一家人，男的早該意識到了」、「看這張照片就知道，女方家人不把他當自己親人」。

▲家寧爸爸發文，感謝女兒請客。（圖／翻攝自Threads）



Andy在影片中指出，因信任家寧媽媽，因此把眾量級的財物都交給對方管理，頻道自2016年9月18日創立，但2018年前7個月只月領3萬，2019年至2024年10月期間變成5萬5000元月薪，以及微薄獎金，他曾主動要求看財務帳目，但總是被推拖。

Andy直言，一個百萬YTR年平均賺到8位數算合理吧，總不可能1個月只發5萬多的薪水和微薄的年終獎金，「就想打發我吧？現在被你們全家一腳踢開」，面對已失去頻道經營權與商標權，他目前只想爭取辛苦賺來的錢就好。

對此，有知情人士向《東森新聞》表示，家寧及其經紀團隊正在了解實際情況，關於Andy上傳的影片內容，僅先簡單回應「事實不是如此」。

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