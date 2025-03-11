記者王威智／採訪報導

「和尚也能進酒吧？！」在台北市信義區的繁華夜晚，燈光閃爍、音樂震耳，年輕人手持調酒，沉浸在週末狂歡之中。正當氣氛最嗨的時候，一名身穿僧袍、剃度出家的和尚緩緩步入人群，瞬間吸引眾人目光，現場驚呼聲四起，不少人紛紛舉起手機錄影，而且還不只出現在一家夜店。影片曝光後更在網路上炸鍋，超過50,000按愛心，掀起熱烈討論。

▲和尚夜闖信義區夜店！網友驚呆：這樣不算破戒嗎？ （圖／網友授權提供攝）

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「和尚來夜店喝酒，這樣不算破戒嗎？」這個問題迅速登上社群熱搜，關於佛教戒律與現代潮流文化的界線，也在網友之間引發了激烈爭論。然而，這名和尚並非一般僧人，而是近年來以電音弘法聞名的「釋見睹」法師。他不僅將佛樂融合電子音樂，還希望透過創新方式向年輕人傳遞佛法理念，成為一種全新的宗教體驗。

記者實際詢問後發現，釋見睹法師現身信義區熱鬧酒場，實際上是為了9月27、28日舉行的第二屆「醒醒音樂節」拍攝宣傳短片。該活動全球首創將佛法與電音派對結合，透過影片呈現紙醉金迷的世俗場景，並由法師從繁華喧囂的紅男綠女之中走出，象徵從七情六慾中覺醒的意象。

「醒醒音樂節」行銷長Jason表示：「當天法師並未觸犯任何佛門戒律，他並未飲酒或參與娛樂活動，而是純粹為了拍攝廣告，呈現從人群中走出的畫面。感謝當日現場民眾的配合，使取景過程順利完成。我們希望傳遞佛法並非遙不可及、嚴肅呆板或充滿戒律，而是可以像基督信仰中的聖誕節一樣，以年輕人能接受的方式來狂歡，讓更多人親近佛法。」

釋見睹法師以「電音弘法」的方式，吸引了許多年輕人的關注，讓佛法突破傳統框架，走進現代潮流文化，然而，這樣的創新方式也引發不同聲音，有人認為這是宗教與流行文化的完美結合，也有人質疑是否會過於娛樂化，模糊了信仰的本質。

不論如何，「和尚進酒吧」的畫面已在網路瘋傳，這場電音派對，無疑將成為佛法與現代生活結合的一大突破，成為網路上的一大話題。