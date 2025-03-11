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12星座本月桃花指數！處女愛情事業兩得意、天秤小心感情詐騙

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲阿谷老師雷諾曼占卜分析12星座本月桃花指數。（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

3月又即將迎來情人節啦！相信可能還有不少朋友在等待有緣的另一半，快來看看12星座的本月桃花指數，祝各位都在情人節前夕脫單，有對象甜蜜過節！

牡羊座（3/21~4/19)
牡羊座本月份桃花指數20%，牡羊座的大家這個月工作上心煩的事情很多，笑容也就相對減少，因此本月的桃花指數並不高，記得工作之餘，還是要安排自己的悠閒時光喔！

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金牛座（4/20~5/20)
金牛座本月桃花指數80%，金牛座本月有心想事成的感覺，身邊的人也自然的感受到金牛本月的喜悅，桃花指數很高來到80%，主要桃花來自新認識的朋友。

雙子座（5/21~6/20)
雙子座本月桃花指數70%，雙子座本月有很多創意想法，並且很有執行力，譬如突然想學畫油畫，就馬上報名了油畫體驗班，所以在享受自己創意的同時，也帶來了許多桃花，本月只需要保持好奇心，就會桃花運滿滿喔！

巨蟹座（6/21~7/22)
巨蟹座本月桃花指數10%，巨蟹座本月主要都在忙家裡的事情，家人會有突如其來的需求，拜託巨蟹座幫忙，所以幾乎工作家庭兩頭燒，自然沒有其他時間與朋友相處，桃花指數較低。

獅子座（7/23~8/22)
獅子座本月桃花指數50%，獅子座本月是遇到好桃花及爛桃花的機率各半，好桃花有機會出現在工作場合或家人介紹，本月建議可以多參加同事或家人舉辦的聚餐及活動。

處女座（8/23~9/22)
處女座本月桃花指數90%，處女座本月事業愛情兩得意，單身處女這個月有機會透過朋友介紹或是加入新的團體而認識聊得來的對象，除了感情上的桃花，本月在工作事業上，也很有貴人桃花運，本月處女座可說是好桃花冠軍。

天秤座（9/23~10/22)
天秤座本月桃花指數45%，天秤座本月要小心感情詐騙，建議本月社交以長久認識的朋友為主，新朋友或網路認識的朋友，可以拉長相處時間喔！

天蠍座（10/23~11/21)
天蠍座本月桃花指數70%，天蠍座本月很重視自己的外在打扮，雖然有可能花了一大筆治裝費，或是花錢學習自我品牌定位等，但也因此帶來了許多貴人及感情桃花喔！

射手座（11/22~12/21)
射手座本月桃花指數0%，單身射手本月份雖然社交活動很多，但都是短時間相處的聚會或是工作應酬，這個月也沒有太多時間經營新的社交圈，因此射手本月財運滿滿，但桃花運無力喔！

摩羯座（12/22~1/19)
摩羯座本月桃花指數30%，有伴的摩羯本月份適合與伴侶規劃長途旅行，好好放鬆談心；還沒有伴的摩羯本月桃花指數不高，但如果在本月有機會認識新朋友，可以多相處看看，有機會是正緣桃花喔！

水瓶座（1/20~2/18)
水瓶座本月桃花指數20%，這個月朋友聚會很多，在社交圈太過亮眼與活躍，想認識你的朋友會因為沒有把握而放棄，這個月水瓶座適合主動出擊，遇到喜歡的，如果又太過被動會錯失良機喔！

雙魚座（2/19~3/20)
雙魚座本月桃花指數80%，雙魚這個月會有很多不一樣的生活體驗，有機會加入從來沒體驗過的社交圈，桃花有機會在這些新的社交圈出現喔！

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