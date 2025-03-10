世新大學日本校友會30年後重起成立　近60人共襄盛舉

▲ 董事長周成虎（右二）與校長陳清河（右一）致贈日本世新大學校友會成立紀念牌，恭賀成立圓滿，並期待會務順利，由籌辦會會長詹德薰（左二）、創會會長賴本勉（左一）代表受贈。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

日本世新大學校友會由校友詹德薰擔任籌備會長，並於3月8日在東京正式成立，校友賴本勉獲選擔任創會會長，現場近60人出席見證，場面盛大，展現世新校友們的好感情，也盼未來可以持續開展校友會活動，開創世新人的廣大社會網絡。

世新大學深耕高等教育近百年，積極辦學的效果，讓世界各領域、各角落皆能看到世新人的優秀身影，為使校友間能串連為最佳人際網絡，世新大學積極協助成立校友會，盼能成為校友的最佳扶持力量，也促進不同領域的校友們共同交流，共創職涯與生活的美好未來。

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▲ 校友總會理事長陳錦祥（左一）致贈具校友會象徵的橫幅，期許發展多元活動，讓校友共襄盛舉。

日本世新大學校友會約於30年前曾有短期運作，但因當時通訊不易，可惜會務中斷，而本次校友會成立大會自2024年8月開始籌辦，由資深校友詹德薰擔任籌辦會會長，積極聯繫各領域旅日的世新人，共計有會員40人，同時持續招募中；在活動現場經由會員們選出首任創會會長賴本勉，期許未來能有多元會務活動。

世新大學感念日本世新大學校友會的校友們積極合作，促成大會圓滿落成，董事會成員與多位師長特別到場致意，榮譽董事長成嘉玲、董事長周成虎、董事黃東烈以及校長陳清河、副校長兼教務長賴正能、副校長兼社會資源發展中心執行長林恒志以及主任秘書呂慧芳，皆一同出席。

值得一提的是，本次校友會透過世新師長：日本語文學系副教授潘心瑩與助理教授級專業技術人員林雪貞，以及資訊傳播學系兼任教師郭冠麟的積極號召，讓更多年輕校友加入，讓日本世新大學校友會成為一跨世代組織的代表，展現世新人不分年齡的好情誼。

▲ 校友總會理事長陳錦祥（左一）致贈具校友會象徵的橫幅，期許發展多元活動，讓校友共襄盛舉。

此外，世新大學校友總會理事長陳錦祥也率團出席，祝賀日本世新大學校友會成立，致贈具有校友總會徽章的橫幅與會員背心，象徵校友會同心合力相挺的熱忱，更獻上成立紀念碑與會務基金日幣15萬元，給予滿滿祝福，盼日本世新大學校友會會務圓滿、運作昌隆，也成為世新大學校友會共同發展重要成員。

會席間校長陳清河除了感謝日本世新大學校友會成員的用心付出，更感念董事會的支持，除了恭賀校友會成立圓滿外，也邀請旅日校友返台參加2026年世新大學70周年校慶，一同期許世界各地世新人皆能發光發熱，並歡慶世新大學校運昌隆。

▲ 活動現場熱鬧，與會者一起錄製紀錄影音，開心見證日本世新大學校友會成立，也展現世新人滿是活力的性格。