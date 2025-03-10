好天氣持續到後天　周四起「2波鋒面通過」注意雷雨

▲中央氣象署預測周三前天氣穩定溫暖。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

好天氣持續，中央氣象署預測，周三前天氣偏溫暖且穩定，日夜溫差大，僅部分地區有零星降雨；周四起受鋒面影響，天氣轉不穩定，各地降雨機率增加，需注意短延時強降雨及雷雨發生。

氣象署技正林秉煜今天表示，未來一周天氣在周三前相對偏溫暖，日夜溫差較大，各地天氣大致穩定，只有少數地區有零星降雨，需特別注意日夜溫差大的情況。此外，金馬地區及台灣西半部地區須留意霧的影響，可能導致能見度下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）



周四開始天氣轉為不穩定，主要受到鋒面逐漸通過影響。林秉煜預估，周四至周六期間約有兩波鋒面接近與通過，除了天氣不穩定外，民眾需特別注意短延時強降雨，甚至有雷雨發生的可能。

溫度方面，周四起北台灣溫度略微下降，感受會比周三前偏涼。周六、周日後因受冷氣團逐漸南下並通過影響，各地將轉為較偏冷。

林秉煜表示，今天台灣附近雲量相對偏少，雲量較多處大致在長江一帶以及台灣北部海域。明天北邊有一道鋒面逐漸建立，從中國帶來水氣通過，使北台灣雲量增加，且有零星降雨機率，同時金馬地區、西半部地區可能需注意霧的發生。

降雨部分，近日降雨相對零星，主要在東半部地區或西半部山區。明天清晨至白天，隨水氣通過，山區較易降雨，平地可能有零星降雨。不過整體而言，周三天氣會比周二更為穩定。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）



林秉煜指出，明天因水氣逐漸通過，北部地區水氣略增，台南以北上午易有霧，金馬、馬祖則整天會不定時出現霧。周三天氣相對穩定，但需留意早晚稍涼以及霧的情形，台南以北清晨至夜晚易有霧，金馬、馬祖亦需注意霧的狀況。

周四至周日期間，由於鋒面逐漸通過，下一波鋒面又接近並再次通過，降雨情況將更為明顯，尤其西半部地區可能有局部較大雨勢，須特別注意雷雨。周日後，鋒面通過及冷氣團南下，各地整體溫度將感受較偏涼。

林秉煜說明，未來整體溫度在周三前相對穩定且偏暖，但日夜溫差約有10度。周四後，台北地區溫度會略降2至3度，感受較涼，但中南部和花東地區溫度變化不大。溫度下降較明顯的是周六至周日期間，受冷氣團逐漸南下並通過影響，各地溫度，特別是周日後，將可感受到偏冷的情況。

林秉煜提醒，近日天氣較穩定溫暖，但須注意霧或低雲影響能見度。特別是11日晚間至13日清晨，金馬、馬祖需注意霧的情形；10日至12日台南以北，夜晚至上午也需注意霧的狀況。

從周三開始，鋒面接連影響使天氣狀況較不穩定，各地均需留意短延時強降雨，甚至伴隨雷雨現象。氣溫回升時，早晚仍偏涼，因溫差較大。13日起，北台灣會轉為較稍涼天氣，周末因冷氣團影響，溫度將開始下降，感受較偏冷。

資料來源：氣象署