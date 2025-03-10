生病堅持不去醫院！捷克女驚訝台灣醫護比：護理師有超能力？

▲特蕾莎分享歐洲人生病時的習慣，也透露自己在台灣從不去醫院或診所看病。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

來台灣生活的捷克女子特蕾莎（Teresa）近日表示，自己在台期間有多次生病的紀錄，卻從未前往醫院或診所求診。特蕾莎表示，歐洲人普遍不會為了一般感冒或輕微不適去看醫生，反而習慣在家中自行處理，例如服用家中剩下的感冒藥，或到住家附近的藥局購買藥品，再透過補充維他命C、多喝熱茶與充足休息來緩解症狀。

YouTube頻道「不要鬧工作室」近日訪問到旅居台灣的捷克女子特蕾莎，特蕾莎表示，自己在台灣最嚴重的一次生病，是自己整整臥床休息三天，儘管朋友不斷建議她去醫院或診所，但特蕾莎仍然堅持不就醫，最終自己撐過去。

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特蕾莎強調，這樣的習慣不僅是她個人的選擇，身邊的歐美朋友，包括美國人、俄羅斯人也大多持相同態度。特蕾莎直言「除非我快死了，否則我不會去醫院。」特蕾莎認為，一般疾病沒必要麻煩醫院，這樣的心態在歐洲並不罕見。

由於近期台灣社會熱議急診室過載與護理人員薪資問題，特蕾莎好奇地查詢了台灣醫護人力配置，發現2015年時，台灣護理師與病患的比例高達1:13，遠遠超過歐洲建議的1:6，如此情況讓特蕾莎難以置信「這是開玩笑嗎？台灣護理師難道有什麼超能力？」

特蕾莎表示，歐洲的醫院在人力配置上有更嚴格的規範，以確保護理品質，而台灣的護理人力負擔過大，令人擔憂。

特蕾莎也提到，自己不願增加醫療體系的負擔，因此更不可能因為輕微不適去醫院報到。特蕾莎感嘆，台灣的醫療體系是許多人努力建構出來的成果，應該被珍惜與妥善規劃，而不是讓護理人員在過勞與低薪的環境下苦撐。特蕾莎也希望，台灣的醫療體系能獲得更多關注與改善，因為對於真正需要醫療資源的人來說，這個體系至關重要。

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