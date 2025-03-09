南投台21線今年已11件交通事故　警、環聯手抓違規+噪音車

記者高堂堯／南投報導

信義警分局統計，信義鄉今年迄今發生各類交通事故計30件，位於省道台21線者就有11件，為防止發生車輛競速、超速等違規行為，將加強執行測速照相取締，也於本周末會同南投縣環保局執行聯合稽查，避免非法改裝車輛所產生刺耳的引擎聲及排氣管聲造成影響，籲請民眾務必遵循速限行駛避免違規，共同維護用路人安全及居民安寧的生活品質。

▲警環單位於新中橫公路聯合稽查，開罰違規、噪音車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

信義分局於8日8時至12時與縣府環保局在台21線信義加油站旁執行執行聯合稽查，共計舉發交通違規7件(未繫安全帶、無照駕駛及無後照鏡等)，檢測噪音車輛5部，其中2部未通過，當場由環保局依噪音管制法規定予以裁罰，並通知限期改善，直到符合噪音標準為止。

信義分局表示，省道台21線新中橫公路道路綿長，假日常有民眾行經前往玉山國家公園塔塔加風景區及特富野古道等景點，今年交通事故發生時間多為日間10時至16時，肇事因素以未保持安全距離及違規超車較多。

信義分局強調，執法沒有假日，將持續針對民眾反映噪音車輛行駛區域或危險駕車路段，加強巡查並協請環保局於假日設置移動式聲音照相及編排聯合稽查取締勤務。